PSG : Mbappé ou Griezmann ? La question qui divise le Barça

Dans : PSG.

Malgré les relations tendues avec le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain pourrait de nouveau être en contact avec les Blaugrana l’été prochain. Mais pas forcément au sujet de Neymar.

Bien sûr, tout reste possible concernant le Brésilien, y compris un nouveau feuilleton impliquant le club catalan si l’attaquant parisien ne change pas d’avis d’ici l’été prochain. Reste à savoir si les Blaugrana seront toujours intéressés. Car dans les mois à venir, le champion d’Espagne va tenter d’attirer le successeur de son buteur Luis Suarez. Le dossier est même déjà ouvert au Barça, dont les dirigeants n’ont pas tous le même avis.

Certains voudraient miser gros sur une valeur sûre comme Kylian Mbappé ou Harry Kane. Alors que d’autres préfèrent s’attaquer à un avant-centre un peu moins renommé tel que Marcus Rashford ou Lautaro Martinez, révèle Mundo Deportivo. Enfin, la dernière partie de la direction se demande pourquoi Antoine Griezmann ne pourrait pas récupérer la pointe. Pas forcément une bonne idée dans la mesure où le Français brille surtout derrière un attaquant, tout comme son capitaine Lionel Messi.

Le PSG, le regret de MD

De son côté, le média local donne son avis et conseille au Barça de miser sur Mbappé, décrit comme un joueur de classe mondial et d’avenir. Le problème, c’est que Barcelone n’arrivera jamais à convaincre le Paris Saint-Germain de lui céder son joyau. Le refus est plus que prévisible, comme lorsque les Barcelonais avaient approché Marquinhos ou encore Marco Verratti par le passé. « Ce n'est pas de chance que les joueurs les plus intéressants pour le Barça soient presque toujours au club parisien du Qatar », regrette même le directeur de Mundo Deportivo Santi Nolla…