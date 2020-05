PSG : Mbappé, Neymar, Pierre Ménès fait une annonce

Dans : PSG.

Le FC Barcelone et le Real Madrid à l’attaque pour Neymar et Mbappé, le consultant de Canal+ s’explique.

Si les derniers marchés des transferts ont donné lieu à des feuilletons de plus en plus lancinants, et avec de plus en plus de rebondissements depuis l’incroyable été 2017, le mercato 2020 va changer la donne. Personne ne sait véritablement ce que les clubs pourront faire, et ce que cela donnera concrètement au niveau des transferts, mais aussi des salaires qui risquent de prendre un coup de mou dans les négociations. Ces problèmes financiers, les grands d’Europe n’en sont pas exemptés, bien au contraire. La grosse part des revenus droits TV, billetterie et marketing, cela allait bien souvent dans la poche des ténors. Le FC Barcelone et le Real Madrid, loin d’être en bonne santé financière selon Pierre Ménès, ne vont donc vraiment pas faire trembler le PSG pour ses deux stars.



« Les clubs ont perdu beaucoup d’argent. Ni le Real et le Barça n’en avaient de trop avant le Covid-19. Le Real a tout de même dépensé 350 ME, pas bien mais dépensés quand même lors des derniers mercatos. Il n’y a que les ahuris qui pensent qu’ils ont une cagnotte secrète en permanence. Ils veulent reconstruire leur stade, ça va coûter des sous. Ils n’ont pas d’argent, à miser sur Mbappé ni sur Neymar. Pour Neymar au Barça, c’est impossible, puisque le Barça n’a pas d’argent. Et encore moins là, avec la crise sanitaire donc, non », a prévenu, dans son émission Pierrot Face Cam, le consultant de Canal+. Un message clair et surement partagé par les supporters du PSG, même s’il y a une autre chose à prendre en compte : le fait que ni Neymar ni Mbappé ne semblent partant pour prolonger, ce qui pourrait aussi forcer des négociations à venir.