PSG : Exploser Zidane, CR7 et Ronaldo, le Real prêt à tout pour Mbappé

Dans : PSG.

Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gareth Bale, Kaka, James Rodriguez, Kylian Mbappé va les dépasser et devenir l’achat le plus fou de l’histoire du Real Madrid.

C’est l’affirmation musclée du journal AS de ce mardi, pour qui Florentino Pérez entend se payer l’attaquant français en 2021 pour un montant qui sera inévitablement supérieure à son joueur le plus cher jamais acheté, Gareth Bale pour 101 ME en 2013. Même s’il sera à une année de la fin de son contrat, Kylian Mbappé aura, par son talent, ses titres, son potentiel, son image de marque et sa vitesse, l’étiquette du Galactique le plus prestigieux jamais acheté par le Real Madrid. Pour le journal espagnol, le projet de Florentino Pérez est historique à bien des égards, et notamment parce que jamais le club merengue n’a acheté un Galactique qui n’avait pas encore 23 ans. Et surtout, malgré la crise économique et la baisse annoncée des contrats des joueurs, et dans une moindre mesure du montant des transferts, la superstar que représente l’attaquant français ne sera pas trop touché.

Niveau marketing et performance, le joueur formé à l’AS Monaco fait saliver tout un club dans la capitale espagnole, et la fermeté du PSG dans ce dossier laisse tout de même bien comprendre qu’il faudra une offre folle pour emporter la mise. Car Leonardo l’a laissé entendre à plusieurs reprises, soit comme bluff, soit comme message ferme : il préférerait profiter de Mbappé pendant deux ans et le laisser partir libre en 2022, que le vendre avec un mauvais deal en 2021. Une affirmation qui, selon AS, aurait en tout cas fait très mauvaise impression dans le clan Mbappé, bien décidé à étudier un départ dans un an, à l’été 2021.