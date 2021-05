PSG : Mbappé, Neymar, Paris est trop fort pour Lille

Dans : PSG.

Suite à son élimination de la Ligue des Champions face à Manchester City mardi, le Paris Saint-Germain va pouvoir pleinement se concentrer sur la Ligue 1…

Dimanche, le club de la capitale française va retrouver le train-train du championnat de France. Un train-train pas si tranquille que cela cette saison, puisqu’à trois journées de la fin, le PSG n’est même pas en tête, Lille étant devant avec un point d’avance. Autant dire que lors du sprint final, Paris fera tout son possible pour rattraper son retard sur les Dogues. Mais dès ce week-end, le groupe de Mauricio Pochettino aura-t-il digéré son échec contre Man City ? La question peut se poser. Quoi qu’il arrive, le PSG devrait quand même pouvoir compter sur ses meilleurs éléments, comme Neymar et Kylian Mbappé, si le champion du monde français a soigné sa blessure au mollet. Deux joueurs qui sont les meilleurs du monde, d’après les dires de Burak Yilmaz.

« Neymar et Mbappé sont les deux meilleurs joueurs mondiaux, notamment Mbappé. Je les aime bien, je les suis. La performance est plutôt de finir devant Paris et non devant les joueurs. Aujourd'hui, on n'est pas champion. Je ne me sens pas à l'aise pour parler du titre. Je vous répondrai à la fin des matchs du championnat. On a une équipe exceptionnelle au LOSC, on a des très bons joueurs, un très bon entraîneur et un très bon staff. Il y a un travail d'équipe global. Je ne veux pas entrer dans le détail des noms », a avoué, en conférence de presse, l'international truc, qui réalise probablement un aussi bon exercice que Mbappé et Neymar en L1. Avec ses 13 buts en 25 matchs, l’attaquant de 35 ans est effectivement l’un des principaux artisans de la première place du LOSC.