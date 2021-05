PSG : Tarrago détruit Pochettino sur le cas Mbappé

Dans : PSG.

Absent face à Lens samedi, Kylian Mbappé s’est blessé au mollet lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre PSG et Manchester City.

Probablement remplaçant ce mardi soir à City, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne sera, quoi qu’il arrive, pas à 100 %. Et le principal responsable de cette situation se nomme Mauricio Pochettino aux yeux de Sébastien Tarrago. Au micro de RTL, le journaliste a sèchement pointé du doigt la responsabilité de l’entraîneur argentin, lequel a laissé Kylian Mbappé sur le terrain lors du match aller malgré sa blessure au cours de la rencontre. Celui qui intervient également de manière régulière sur La Chaîne L’Equipe a par ailleurs condamné le manque de réactivité de Mauricio Pochettino devant la deuxième mi-temps catastrophique du PSG contre Manchester City.

« Pour moi, l’une des erreurs majeures de Mauricio Pochettino en dehors du fait qu'il ait dormi toute la deuxième mi-temps du match aller, c’est que Kylian Mbappé était blessé. Il n’était plus en état de jouer au football de très haut niveau. Il a passé sa deuxième mi-temps à se toucher la cuisse et le mollet. En première mi-temps, il était en mesure de jouer, mais en seconde période c’est clair qu’il ne l’était plus. Mbappé partage la responsabilité car il doit demander à sortir mais à un moment, l’entraîneur doit intervenir de la même manière que l’entraîneur doit intervenir quand l’équipe entière prend l’eau physiquement. Si Unai Emery avait dormi jusqu’à a 80e minute et l’expulsion de Gueye pour faire un changement, il se serait fait massacrer » a regretté Sébastien Tarrago, persuadé que Mauricio Pochettino bénéficie encore d’une certaine bienveillance de la part des supporters et des observateurs, mais que son manque de réactivité au match aller est très grandement condamnable. L’Argentin a une occasion rêvée de se rattraper dès ce mardi sur la pelouse de l’Etihad Stadium.