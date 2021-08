PSG : Mbappé ne pense pas qu'au fric, un atout pour Madrid !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid sait que Nasser Al-Khelalfi ne laissera pas partir Kylian Mbappé, mais le club espagnol veut agacer le patron du PSG en lui faisant savoir que le joueur français ne rêvait plus que du club espagnol.

Selon des indiscrétions, Leonardo et Kylian Mbappé auraient fait passer un message similaire au sein du vestiaire parisien, à savoir que le champion du monde français sera bien associé à Neymar et Lionel Messi cette saison. Pour le Real Madrid, le coup est rude car Florentino Perez avait fait de l’attaquant tricolore sa cible dès cet été, même si la perspective de s’offrir Kylian Mbappé gratuitement dans un an était également une possibilité. Alors même si le directeur sportif du PSG et ses joueurs ont clairement fait savoir qu’aucun transfert n’était possible d’ici le 31 août, du côté de Madrid on n’a pas abandonné tout espoir de trouver un accord avec Nasser Al-Khelaifi.

Ce mercredi, c’est d’abord une rumeur qui a circulé sur la présence à Madrid, il y a quelques jours, de la maman de Kylian Mbappé, laquelle aurait visité plusieurs logements. Forcément, tout cela pourrait appuyer la thèse d’un espoir toujours présent de finaliser un transfert rapidement, même si financièrement Mbappé est capable de s’acheter une maison dans toutes les capitales européennes. Mais pour les supporters du Real Madrid, cette supposée visite de la maman de l’ancien monégasque est donc un signal de plus de l’intérêt du joueur parisien pour les Merengue.

Mbappé ne pense pas qu'à l'argent

Et c’est en s’appuyant là-dessus que les dirigeants du Real Madrid gardent le secret espoir de finir par convaincre Al-Khelaifi qu’il est dommage de conserver contre sa volonté Kylian Mbappé. « Même s'ils ne le laissent pas partir maintenant, dans un an, il sera un joueur madrilène. Kylian Mbappé a décidé de ne pas renouveler son contrat et c'est un jeune joueur avec des idées claires et qui est très intelligent. S’il ne pensait qu’à l’argent, le PSG l’aurait prolongé depuis plusieurs mois », a confié une source proche de la Casa Blanca au quotidien AS.

Il est vrai que ces derniers mois, le Paris Saint-Germain aurait proposé à Kylian Mbappé un salaire au niveau de celui touché par Neymar soit près de 32 millions d’euros par saison. Mais cela n’a pas réussi à convaincre le joueur, qui reste totalement silencieux sur ce sujet, alors qu’une annonce devait être faite cette semaine. Pour l’instant ce n’est pas le cas, et tant que Mbappé ne se positionne pas claire, le Real Madrid croit en ses chances. L’avenir dira si Florentino Perez et les médias espagnols ont raison de croire que d’ici le 31 août le Qatar peut changer d’avis.