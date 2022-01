PSG : Mbappé n'ira pas à Madrid, il affole le Real

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Plus le temps passe, plus l'avenir de Kylian Mbappé ne semble tenir qu'à un fil. Le jeune français partira t-il au Real Madrid en 2022 ou le PSG réussira t-il à la retenir ? L'ancien joueur du Real, le Camerounais Geremi, penche plus pour le club parisien sur ce dossier.

2022 s'annonce propice en duels PSG-Real. Une double confrontation opposera les deux clubs en février pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais c'est surtout au niveau du recrutement que les deux mastodontes risquent de se livrer une guerre ouverte. Un joueur symbolise cela, Kylian Mbappé. Le Parisien sera libre de tout contrat en juin prochain avec le PSG. Il a souvent indiqué par le passé vouloir rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid. Cela aurait pu se faire dès l'été dernier et semblait déjà ficelé pour l'été prochain. Cependant, un revirement se profilerait sur le dossier.

À contrecœur, Geremi pense que Mbappé ne peut quitter Paris

Depuis plusieurs jours, les informations indiquent que Kylian Mbappé pourrait prolonger plus ou moins longuement son contrat avec les Parisiens. Une surprise tant il était sûr que le Français était prêt à tout pour s'envoler vers Madrid. Toutefois, Geremi Njitap juge cette hypothèse réaliste. L'ancien joueur camerounais est passé par le Real Madrid pour lequel il conserve un lien affectif. Mais, pour lui, son club de cœur risque de perdre le bras de fer avec le PSG pour Mbappé.

Le train ne passe qu’une fois, @KMbappe, on ne t’attendra pas plus.🚂 — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) January 19, 2022

Il a donné son ressenti au journal AS sur ce dossier. « Mon opinion personnelle est que, pour moi, je ne pense pas que ce soit possible qu’il signe au Real. Je me souviens que Mbappé disait au début « mon souhait est de jouer avec le plus grand footballeur du monde ». Maintenant, quand vous regardez le Paris Saint Germain, c'est ce qu'il a là-bas (avec Messi) ! Je ne pense pas qu'il bougera maintenant qu’il a tous les meilleurs joueurs du monde à ses côtés [...] Quand on passe d'un club à un autre, c'est comme se lancer un autre challenge. Il est déjà établi à Paris, c'est l'un des meilleurs joueurs. Il a commencé à devenir l'un des leaders du vestiaire, un des meilleurs joueurs. J'aimerais qu'il aille au Real Madrid parce que j'ai joué pour le Real Madrid. Mais en tant que joueur, si je me mets à sa place, je ne pense pas que ce soit possible. Je pense qu'il va rester au Paris Saint-Germain », a t-il indiqué. Un avis personnel mais qui témoigne peut-être de la crainte à Madrid de voir Mbappé faire faux bond encore une fois.