PSG : Adli demande le retrait du carton rouge à Neymar

Neymar saura mercredi ce que la commission de discipline lui réserve après son expulsion contre Bordeaux. Yacine Adli, cible de Neymar, rentre dans danse.

Balayé par Neymar, qui lui a collé un Ippon à la 93e minute du match PSG-Bordeaux, Yacine Adli a pris la chose avec humour. Mécontent de ne pas avoir bénéficié d’un coup-franc suite à une faute grossière de Youssouf Sabaly, le Brésilien s’était défoulé sur le premier qui passait devant lui et c’est tombé sur Yacine Adli. Déjà averti, Neymar a pris un deuxième carton jaune qui s’est transformé en rouge, et donc l'a contraint à une retour précoce vers les vestiaires.

24 heures plus tard, le jeune milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, formé au PSG, a utilisé son compte Instagram pour s’amuser de ce tour à ce qu'il surnomme Disneymar Paris. Et sous la photo où on le voit se faire balayer, Yacine Adli demande avec malice de la clémence pour Neymar : « Merci à la LFP de lui retirer le carton rouge, déjà que je n’ai pas payé l’entrée au parc… ». Un peu d'humour n'a jamais fait de mal.