PSG : Mbappé n'avait rien demandé, Dugarry lui tape dessus

Alors qu’Alphonse Areola essuie les critiques du côté du Real Madrid, Keylor Navas continue de faire l'unanimité au sein du Paris Saint-Germain.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a visé juste. En bouleversant complètement la hiérarchie des gardiens, avec les départs d’Areola ou de Buffon et l’arrivée du duo Navas - Rico, le directeur sportif a tenté un pari. Un pari finalement plus que réussi ! Car si le champion du monde français peine à faire son trou au Real, où il a d’ailleurs vécu un cauchemar contre la Real Sociedad lors de l’élimination de Madrid en Coupe du Roi jeudi (3-4), l’international costaricien enchaîne les bonnes prestations dans la cage parisienne. Recruté pour 15 millions d’euros, le portier de 33 ans est une vraie plus-value pour le PSG. Ce que Christophe Dugarry ne contredit pas, bien au contraire.

« Pour moi Keylor Navas, c'est l'anti-Kylian Mbappé. Il a gagné trois fois la Ligue des Champions. J’aime son humilité, j’aime sa discrétion. Même quand le PSG encaisse des buts et qu’il peut y avoir une toute petite responsabilité, et bah ça passe comme si de rien n’était. Alors qu’avant, quand le PSG se prenait un but, on se sentait obligé d’analyser les performances d’Areola, de Trapp… Parce que l’on sentait qu’il n’y avait pas cette assurance, cette confiance, le gardien qui rassure. Là, on a un Navas qui est rassurant, c’est la qualité première que doit avoir un gardien. Et on ne l’entend pas. Il est focus, il ne la ramène pas. Il est dans l’esprit, dans le collectif et dans le partage. Ce garçon doit être l’exemple du PSG », a lancé, dans Team Duga, le consultant de RMC, qui sait que Navas va maintenant devoir répondre présent en Ligue des Champions, comme cela avait été le cas face au Real en phase de poules, pour devenir une véritable star au PSG.