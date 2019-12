PSG : Mbappé n’a pas le boulard, elle met les haters en PLS

Dans : PSG.

Dimanche après-midi, Kylian Mbappé était présent au Stade de France afin de lancer sa collection de vêtements baptisée « Bondy Dreams » en honneur à sa ville de naissance.

Sylvine Thomassin, la maire PS de Bondy était présente pour l’occasion. Et, interrogée par Le Parisien, elle n’a évidemment pas tari d’éloge au sujet de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Souvent accusé par ses détracteurs de prendre la grosse tête voire même parfois d’être arrogant, Kylian Mbappé a reçu un soutien de poids. L’international tricolore, jugé comme exceptionnel par l’élue de sa ville natale, appréciera les compliments.

« C'est un jeune homme exceptionnel qui n'a jamais oublié d'où il venait. Il pourrait se dire que maintenant sa vie, déployée de manière vertigineuse, est ailleurs. Or, il ne nous oublie jamais. C'est un jeune structuré, solide. Mais je ne suis pas étonné quand on connait ses parents. Il sait où il va. Il ne prend jamais la grosse tête, il force l'admiration. On n'aura pas que des Kylian à Bondy mais il montre le chemin à beaucoup de jeunes. Ce sera un homme bien toute sa vie » a confié Sylvine Thomassin, avant de conclure. « Une statue à Bondy pour Kylian ? Ah ! (rires) D'abord il faudrait qu'il le veuille. Mais pourquoi pas si sa famille m'en parle. C'est quelqu'un d'humble et modeste. Kylian est déjà partout à Bondy que ce soit au city-stade que les jeunes ont appelé stade Kylian ou dans les boutiques. On va même retrouver sa photo en grand ». Alors, qui a dit que Kylian Mbappé était arrogant ?