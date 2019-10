PSG : Mbappé met un vent à 50 ME à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a bien pensé qu’il allait perdre Neymar, lequel était la priorité du FC Barcelone.

En revanche, il n’a jamais été question d’un départ de Kylian Mbappé. Que le PSG profite de cette période d’accalmie autour de l’international français, car la question d’un départ a de fortes chances de se présenter l’été prochain, avec l’intérêt toujours très présent du Real Madrid de Zinedine Zidane à l'égard du champion du monde 2018. Néanmoins, la ferme intention du PSG est de s’éviter un feuilleton Kylian Mbappé.

Et pour preuve, Nasser Al-Khelaïfi aurait proposé à Kylian Mbappé une offre de prolongation jusqu’en juin 2024, assorti d’une colossale augmentation salariale. Selon le média espagnol OK-Diario, c’est tout simplement un salaire de 50 ME net par an que le Paris Saint-Germain a proposé à Kylian Mbappé. Une offre irrefusable… sauf pour le génie français. En effet, ce dernier, bien conscient qu’il est la priorité du Real Madrid pour le prochain mercato, ne souhaite pas se réengager si tôt dans la saison avec le PSG et attend de voir comment les choses vont évoluer dans les prochains mois. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo peuvent donc trembler. Un feuilleton Kylian Mbappé semble plus que jamais inévitable à l’été 2020…