PSG : Mbappé-Messi, ce duo promet l'enfer !

Kylian Mbappé était tourné vers Neymar, mais il est évident que la star française a désormais compris qu'avec Lionel Messi il pouvait former un duo d'enfer au PSG.

Certains supporters du Paris Saint-Germain reprochaient, parfois à juste titre, à Kylian Mbappé d’abuser dans sa relation technique avec Neymar, l’ancien monégasque voulant souvent s’appuyer sur l’ancien barcelonais pour tenter de tirer le club de la capitale vers le haut, quitte à souvent se compliquer la tâche. Même si l’épisode du « clochard » avait terni un peu la relation entre les deux joueurs, quoi qu’on en dise, Mbappé et Neymar semblaient être la colonne vertébrale offensive du PSG. Mais cela a désormais changé, les absences régulières du joueur brésilien pour des soucis physiques ayant incité l’attaquant français à revoir sa position, et cela d’autant plus facilement que Lionel Messi a rejoint le club de la capitale durant le dernier marché des transferts. Et même si le septuple Ballon d’Or a encore des progrès à faire sous le maillot, sa complicité avec Kylian Mbappé saute aux yeux et se voit concrètement dans les statistiques puisque 21 des 24 buts marqués depuis octobre par Paris impliquent la paire Messi-Mbappé.

Messi et Mbappé, ça discute au Camp des Loges

Bien évidemment tout n’est pas parfait pour les deux stars, mais Mauricio Pochettino constate avec délectation que Messi et Mbappé se trouvent de plus en plus, même s’ils ne jouent pas dans le même registre technique. Là où Messi mise sur une technique toujours aussi énorme et qui lui permet de faire oublier que les années passent, Mbappé est une vraie fusée. Et quand l’un s’appuie sur l’autre, comme cela a été le cas lors du troisième but du PSG mardi contre Bruges, cela donne une séquence de très haut niveau. Cela ne doit rien au hasard, car selon le quotidien sportif, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont décidé de prendre les choses en main, au point même de s’imposer un vrai travail spécifique pour mieux fonctionner sur la pelouse du Parc des Princes ou ailleurs. « Au Camp des Loges, ils échangent d’ailleurs régulièrement pour mieux comprendre leurs déplacements respectifs », explique José Barroso.

Interrogé sur la complicité entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, Carlos Bianchi, légendaire attaquant argentin du PSG, estime que les deux joueurs ne doivent pas essayer de changer leurs qualités, car tout cela va finir par se goupiller pour le plus grand bien du Paris SG. « Ils sont différents, mais c'est mieux ainsi, car chacun apporte ses qualités à l'autre. Ce qu'il leur faut, ce n'est pas de changer leur jeu, c'est de se trouver dans les bonnes zones », explique celui qui a marqué 71 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain.