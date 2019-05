PSG : Mbappé ? Le Real avoue viser un autre grand joueur

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Sans aucun doute, le Real Madrid sera l’un des clubs les plus actifs cet été sur le marché des transferts.

Et pour cause, l’équipe de Zinedine Zidane a grand besoin d’être régénérée, après une saison totalement ratée, aussi bien en Liga que sur la scène européenne en Ligue des Champions. Plusieurs renforts sont évoqués, dont celui d’Eden Hazard. En très bonne voie, le transfert du Belge en provenance de Chelsea n’est pas encore bouclé. Mais selon Florentino Pérez, interrogé à ce sujet sur l’antenne de la radio espagnole Onda Cero, l’ancien attaquant du LOSC est clairement la priorité du Real. Largement devant des joueurs tels que Neymar ou Kylian Mbappé…

« Hazard, nous avons essayé de le recruter depuis plusieurs années. Je ne sais pas mais j'ai l'espoir qu'il puisse venir cette année. Je suis très intéressé à l'idée qu'il vienne à Madrid, pourquoi vous le cacher, et j'ai l'espoir que cette année il puisse jouer au Real. Mbappé ? Nous n'avons pas parlé avec lui, et nous n'allons pas parler. Avec Zidane, je n'ai parlé ni de Mbappé ni de Neymar. Ni avec Zidane ni avec personne » a prévenu Florentino Pérez, lequel refuse d’être accusé de draguer des joueurs du Paris Saint-Germain dans le dos du club de la capitale. Et cela même si des rumeurs persistantes envoient tour à tour les deux Parisiens dans la capitale espagnole.