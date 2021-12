PSG : Mbappé, le cauchemar de Doha

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Homme fort de l'attaque et plus généralement de l'équipe parisienne, Kylian Mbappé rayonne depuis le début de saison. Malgré l'arrivée de Lionel Messi, son départ annoncé du club en 2022 serait une terrible chose pour le PSG.

La vie est plus belle quand vous avez un septuple Ballon d'Or dans vos rangs. L'arrivée de Lionel Messi propulsait cet été le PSG dans une autre dimension. Avec son statut de meilleur joueur du monde et, peut-être, meilleur joueur de tous les temps, l'Argentin amenait dans ses valises ses buts, son aura et le rôle de leader d'équipe. Toutefois, quatre mois après son arrivée, son unique but en Ligue 1 a déçu pas mal de monde. Du haut de ses 34 ans, Lionel Messi représente t-il vraiment l'avenir quand à côté de lui Kylian Mbappé fracasse tout sur son passage ? À bientôt 23 ans, le gamin de Bondy a pris une autre dimension au PSG. Avec ses neuf buts et ses huit passes décisives, il est le véritable homme fort de l'équipe. Ses prestations sont en train d'en faire le vrai poids-lourd du football mondial qu'il doit être depuis toujours.

Mbappé au Real, le cauchemar annoncé du PSG

Dans ce contexte, on oublierait presque que Kylian Mbappé est déjà dans sa tournée d'adieux avec le club parisien. En effet, le Français n'a pas prolongé avec le PSG et sera en fin de contrat en 2022. Le Real Madrid semble déjà destiné à accueillir celui qui aime le club madrilène depuis son enfance. Le PSG peut aller chercher un remplaçant à Mbappé de top niveau comme Haaland, Lewandowski ou Salah. Il possède aussi Lionel Messi ou Neymar ce qui doit quand même compenser une possible absence de son génie français. Toutefois, selon Stéphane Bitton, observateur aiguisé du club pour France Bleu Paris, lâcher Mbappé ne peut pas être concevable pour un club ambitieux comme Paris.

« Quand on parle de lui, on parle de précocité, de talent, d’efficacité, de génie, d’altruisme… Ces temps de passage sont tout simplement exceptionnels. Quand on le compare aux plus grands, il est en avance sur tout le monde. On ne compte plus ses records, quasiment un par semaine. Il ne lui manque plus que la Ligue des Champions et, forcément, le Ballon d’Or qui ira avec. Néanmoins, il y a danger : avoir le vrai successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans son effectif et le voir partir libre pour aller renforcer la concurrence, ce serait le pire des cauchemars. S’il n’est pas trop tard, tout le projet doit être construit autour de lui. Le vrai taulier, le vrai patron du PSG, c’est Kylian Mbappé. », alerte t-il. Le PSG va devoir réaliser un exploit pour faire changer d'avis son joueur, peut-être en proposant le plus beau contrat de son histoire et de l'histoire du football.