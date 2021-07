PSG : Mbappé lâche une phrase qui pèse lourd !

Dans : PSG.

Alors que l'on attend toujours de savoir s'il va prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a lâché une phrase qui laisse entendre qu'il a décidé de son avenir.

Compte tenu de l’importance du sujet, chaque déclaration de Kylian Mbappé est disséquée et étudiée à la loupe. Et ce mercredi, lorsque le PSG a diffusé quelques extraits du nouveau numéro de son magazine, tout le monde s’est jeté sur l’interview croisée entre Neymar et Mbappé. Si la star brésilienne a lui prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain il y a quelques mois, son coéquipier français fait durer le suspense. Alors évidemment, Neymar ne pose pas directement une question sur sa situation contractuelle à Mbappé, mais une réponse de ce dernier a de quoi mettre la puce à l’oreille. Et d’ailleurs, toute la presse espagnole s’est ruée sur une seule phrase.

En effet, dans cet entretien réalisé entre Neymar et Mbappé, qui fait la Une de PSG Le Mag, l’attaquant parisien explique : « Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des champions avec le PSG, ce serait formidable. Mais gagner une autre Coupe du monde serait aussi très bien ». Une phrase faite en réponse à une question du joueur brésilien qui lui veut gagner les deux trophées avec Paris et la Seleçao. Une déclaration qui laisse clairement envisager que l’ancien Monégasque n’est pas dans la position de quitter Paris lors de ce mercato, sinon il ne se serait pas lancé dans un tel appel du pied au Paris SG. On peut reprocher des choses à Kylian Mbappé, mais pas de maîtriser à la perfection sa communication sur ce sujet ultra-sensible. Et il se doute bien que ce désir de gagner la Ligue des champions est un message clair et net envoyé à tout le monde. D'ailleurs, du côté des médias sportifs proches du Real Madrid, on n'a pas manqué de souligner ce « rêve » de Mbappé. Marca avouant même que cela est un « coup dur pour les supporters madrilènes ».