PSG : Mbappé, la porte du Real se ferme brutalement !

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a très peu de chances de rejoindre le Real Madrid l’été prochain.

Il y a six mois, le Real Madrid pensait tenir le bon bout dans le dossier Kylian Mbappé. Et pour cause, l’avant-centre du Paris Saint-Germain était libre de tout contrat, l’occasion -enfin- pour le club merengue de rafler la mise et de recruter l’ancien Monégasque sans que le PSG ne puisse s’y opposer. A la surprise générale, Kylian Mbappé a néanmoins trahi le Real Madrid en signant une prolongation que personne n’attendait en faveur du club parisien. Sous contrat avec le champion de France en titre jusqu’en juin 2024, la star de l’Equipe de France va-t-elle faire l’objet d’un assaut du Real Madrid l’été prochain ? La question se pose depuis plusieurs semaines mais selon les informations du site Todo Fichajes, Florentino Pérez n’a aucunement l’intention de tenter sa chance pour recruter Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival.

Le Real Madrid pas intéressé par Mbappé cet été

En effet, le média confirme que Florentino Pérez est très rancunier envers Kylian Mbappé après l’épisode de sa prolongation au PSG l’été dernier. Le président du Real Madrid ne ferme pas définitivement la porte du Real Madrid au champion du monde 2018, mais il est quasiment impossible que le transfert voit le jour cet été. Autre indice qui tend à prouver que le Real Madrid n’investira pas sur Mbappé cet été : le récent transfert d’Endrick en provenance de Palmeiras pour 60 millions d’euros. Le prodige brésilien arrivera en 2024 et confirme que le plan du Real Madrid est davantage de recruter les stars de demain, comme Rodrygo ou Vinicius avant Endrick, plutôt que de payer très cher pour s’offrir des joueurs qui débarquent avec le statut de star comme ce serait le cas de Kylian Mbappé par exemple.

Le Qatar ferme la porte à un départ de Mbappé

Par ailleurs, le média espagnol croit savoir que la direction du Paris Saint-Germain a de son côté fermé la porte à double tour à un transfert de Kylian Mbappé cet été. Malgré la situation contractuelle du joueur, libre en 2024, le PSG espère qu’il activera son année en option afin d’être lié au club de la capitale jusqu’en juin 2025. Un scénario qui ravirait le Paris Saint-Germain et qui incite le Qatar à refuser toutes les éventuelles propositions à venir pour la star des Bleus. Outre le Real, qui ne devrait donc pas passer à l’offensive l’été prochain, Liverpool ou encore Manchester United surveillent la situation de Kylian Mbappé. Mais en dépit de quelques envies d’ailleurs en novembre après les révélations au sujet de l’armée numérique du PSG, Kylian Mbappé a désormais de grandes chances de rester au Paris SG la saison prochaine. De quoi ravir Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Christophe Galtier ainsi que les supporters parisiens même s’il convient de toujours rester prudent dans ce type de feuilleton riche en rebondissements.