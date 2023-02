PSG : Mbappé l’annonce, il y a de place pour passer !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG s'est incliné face au Bayern Munich ce mardi soir (0-1). La situation est comprise, mais loin d'être désespérée pour Kylian Mbappé, persuadé qu'il est largement possible d'inverser la tendance.

Entrée en jeu en seconde période alors que son équipe était en grande difficulté et menée au score, Kylian Mbappé a failli être le héros en égalisant sur un centre de Nuno Mendes. Mais le Portugais était hors jeu au départ de l’action, et ce but qui aurait tout changé a été annulé. Résultat, le PSG s’incline 0-1 à domicile face au Bayern Munich, et se retrouve en position délicate avant le match retour, dans trois semaines. Un rendez-vous que Kylian Mbappé a déjà noté dans son agenda, lui qui veut voir tout le monde en forme pour aller chercher une place en quart de finale. Selon l’international français, il y a de quoi faire sauter le verrou munichois, une équipe bien en place mais qui n’a pas non plus été incroyable ce mardi soir.

Le PSG doit jouer vers l'avant pour Mbappé

« Il vaut mieux retenir la fin, toujours le positif. On est en désavantage, on a vu qu’on pouvait les mettre en difficulté quand on jouait vers l’avant. Il faut que les joueurs soient en bonne santé, qu’ils mangent bien et qu’ils dorment bien. Je n’étais pas censé jouer, j’avais envie d’aider les copains, on a réussi à avoir un bout de match, des fois il faut se contenter de ce qu’on peut faire. C’était étrange, instable, mais c’est comme ça. Je pense qu’il faut surtout que nos joueurs soient en forme, quand on a notre équipe, on joue vers l’avant, et en jouant offensif on a vu qu’on pouvait les mettre en difficulté. Il faut passer vite à autre chose, aller là bas pour se qualifier, avec ce que j’ai vu il y a de la place », a assuré Kylian Mbappé, résolument optimiste par rapport au visage montré en seconde période. Il est vrai qu’il a été radicalement différent de la première heure de jeu, où rarement le PSG s’était montré aussi inoffensif à domicile dans un match couperet de Ligue des Champions.