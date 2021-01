Dans : PSG.

Moins performant et surtout agaçant avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a pourtant pas le même comportement en équipe de France.

« Il n’a pas sa place au Paris Saint-Germain ». Dans son coup de gueule, Jean-Michel Larqué n’a pas été tendre avec Kylian Mbappé. Pour l’ancien Stéphanois, l’attaquant français pollue son jeu par des gestes inutiles et inefficaces qui l’empêchent de s’appuyer sur ses principales qualités. C’est aussi l’avis de Gilles Favard qui incite le club francilien à lui donner du repos. Mais qui se demande quand même pourquoi le Parisien adopte un meilleur comportement sous les ordres du sélectionneur Didier Deschamps.

« Larqué a brisé un tabou avec Mbappé. Larqué est toujours taquin. Mais le problème de Mbappé, c’est que tout le monde l’aime, on l’adore. Et ce qu’il fait depuis quelques temps, ça nous agace, a commenté le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, dans des propos relayés par Footradio. Personne n’ose mettre les pieds dans le plat. Larqué les a mis. Et il a raison. Je partage son avis. Il balbutie son football, il est à côté de ses pompes… Surtout, j’ai l’impression qu’il ne s’en rend pas compte, et c’est ce qui me fait peur… Mbappé aurait eu besoin de souffler, il aurait fallu qu’il s’arrête. Il aurait mérité un break, qu’il n’a pas eu, alors que ça fait un an et demi qu’il en a besoin. »

« Quelqu’un doit lui dire ça au PSG »

« Mais quand il va en équipe de France, il ne fait pas ses trucs. Il joue avec ses forces, et pas avec ses faiblesses comme au PSG, a remarqué le journaliste. Mais Mbappé, est-ce qu’on peut lui parler et lui dire ses vérités en face ? Il faudrait que quelqu’un lui dise : "En ce moment, tes performances ne sont pas à la hauteur de ton talent, donc tu vas partir huit jours au soleil. Quand tu vas revenir, on va te rentrer dedans, et tu seras prêt dans trois semaines". Quelqu’un doit lui dire ça au PSG, mais est-ce qu’il est capable de l’entendre ? C’est ça la question… » Un coach aussi autoritaire que Deschamps serait peut-être la solution pour Paris.