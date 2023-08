Mbappé humilié, la dernière tentation du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ce samedi, le Paris Saint-Germain commence sa saison de Ligue 1 par la réception de Lorient au Parc des Princes. Un match auquel Kylian Mbappé ne participera pas, le numéro 7 du PSG étant mis à l'écart du groupe de Luis Enrique suite à une décision de Nasser Al-Khelaifi.

« J’espère que le club et Mbappé parviendront à trouver un accord. » C’est par cette simple phrase que le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain s’est sorti vendredi de la première question qui lui a été posée à la veille de l’entré en lice des tenants du titre en Ligue 1. Luis Enrique le sait, plus que son équipe, c’est l’absence de Kylian Mbappé qui fera la Une ce samedi à partir de 21 heures, sachant que les caméras de Canal+ auront vite trouvé où se cache la star tricolore s’il est au Parc des Princes, ce qui à priori sera le cas. Même si certains insiders espagnols affirmaient, à tort, que Nasser Al-Khelaifi avait refusé la présence de Mbappé, tout cela est évidemment faux. C’est donc sous le regard du champion du monde 2018 que le PSG tentera d’entamer victorieusement sa saison 2023-2024, mais également devant ses supporters. Et c’est là que quelque chose pourrait se tramer.

Quelle réaction du Parc des Princes à l'encontre de Mbappé ?

Cette semaine, le patron du Collectif Ultras Paris a été relativement clair concernant l’attitude du bouillant Virage Auteuil à l’encontre de Kylian Mbappé. « Concernant Mbappé, on va attendre encore un petit peu de voir comment les choses évoluent avant de prendre position (…) on regrette la situation vu que Kylian est un joueur avec qui on a des bons rapports et qui a toujours fait le boulot sur le terrain. On a le meilleur joueur du monde et il ne va sûrement pas jouer donc c'est très regrettable », a fait remarquer Romain Mabille. Sur le papier, on est donc loin de la rage qui avait explosé au Parc des Princes après l’élimination du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid et des insultes proférés à l’encontre des stars et de leurs familles. Cependant, tout ne serait pas si clair.

Entre Mbappé et le PSG, Riolo sait comment ça va finir https://t.co/oANZREt0Nj — Foot01.com (@Foot01_com) August 11, 2023

Ce samedi, à quelques heures du match PSG-Lorient, Ivan Martin, journaliste pour OK Diario, révèle que Nasser Al-Khelaifi aurait préparé un coup tordu à Kylian Mbappé au Parc des Princes. « Le PSG a mobilisé les Ultras, qui ont un poids aussi malheureux qu'important au sein de l'entité parisienne, pour attaquer le capitaine de l'équipe de Franc. C'est une pratique courante pour le PSG d'utiliser ses Ultras pour encourager ou se moquer publiquement de ses joueurs », explique notre confrère espagnol. Ce dernier précise cependant que ce jeu peut être dangereux pour le président qatari du Paris Saint-Germain, lequel commence également à faire l'objet de critiques sur son comportement à l'encontre de Kylian Mbappé, même si au sein des supporters parisiens sa position forte est plutôt appréciée, Nasser Al-Khelaifi étant souvent accusé d'être trop faible face à son vestiaire. Ce samedi, peu avant 21 heures, on va savoir comment le Parc des Princes réagira à tout cela. Nul doute que si le PSG s'impose avec la manière, le cas Mbappé pourrait passer, un peu, au second plan.