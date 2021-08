PSG : Mbappé hué en France, le scénario cauchemar

Dans : PSG.

Kylian Mbappé va débuter la saison de Ligue 1 sous le maillot du PSG, et l'attaquant français doit s'attendre à un accueil désagréable un peu partout et que cela peut le pousser à quitter Paris.

Kylian Mbappé ne s’est pas exprimé depuis l’Euro, et s’il a repris le chemin de l’entraînement avec le PSG, la star tricolore sait que son image s’est clairement écornée dans notre pays. Et pas uniquement à cause de son échec dans l’épreuve des tirs au but face à la Suisse. Mbappé a parfois agacé par ses attitudes, et les critiques ne l’épargnent désormais plus, même au sein du grand public où il a longtemps été le chouchou. Pour Jonatan MacHardy, le joueur du Paris Saint-Germain est intelligent et il doit bien savoir que désormais quelques sifflets vont tomber des tribunes de Ligue 1 à son encontre et qu’on ne lui pardonnera plus rien. Et cela pourrait clairement l’inciter à partir à Madrid ou ailleurs.

Dans l’After Foot, Jonatan MacHardy a livré son point de vue. « Moi ça ne m’étonnerait pas que Kylian Mbappé se fasse un peu siffler en début de saison sur les pelouses à l’extérieur avec le Paris Saint-Germain. Et je pense que cela sera à cause de l’intégralité de son Euro qui n’a pas été bon sur le plan de son comportement et de son investissement personnel. Il doit réfléchir à cela un petit peu. Il en a déjà parlé de ces critiques des journalistes, des consultants et des supporters, et j’ai l’impression qu’il le vit assez mal. Un départ à l’étranger est dans son plan de carrière. Il a vu ce qu’il s’est passé avez Benzema », a fait remarquer le consultant de RMC.