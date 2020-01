PSG : Mbappé « grignote » Neymar, c’est bluffant

Dans : PSG.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain devra gérer deux dossiers chauds au mercato, à savoir l’avenir de Neymar et surtout celui de Kylian Mbappé.

Dans l’esprit des dirigeants parisiens, le dossier de la prolongation du champion du monde tricolore est clairement prioritaire, comme indiqué par ailleurs sur notre site. La preuve, s’il en fallait une, que Kylian Mbappé est désormais le n°1 au Paris Saint-Germain. L’ampleur prise par l’ancien attaquant de l’AS Monaco est tout simplement bluffante selon Bertrand Latour, lequel s’est exprimé à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe.

« Au-delà du sportif ou du marketing, il a déjà une énorme influence dans son propre club, et un peu moins en sélection, sur ses partenaires, sur chaque prise de parole qu’il peut avoir et sur les conséquences que cela peut générer. Il a des prises de parole rares et mesurées. La prochaine fois qu’il va parler au sujet de sa prolongation de contrat, ça va être déterminant. Il mesure son poids. Sur sa place au sein d’une équipe, plutôt à gauche, à droite ou dans l’axe, s’il était amené à faire des sorties là-dessus, ça évoluerait par la suite. Il a un rôle politique exceptionnel, au regard de son jeune âge. Surtout au PSG, où il grignote petit à petit sur Neymar, ce qui est assez bluffant » a commenté l’ancien journaliste de RTL, tout simplement bluffé de voir Mbappé dépasser Neymar d’un point de vue médiatique et politique, du haut de ses 21 ans.