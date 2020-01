PSG : Neymar et Mbappé, le Qatar fixe ses priorités !

Dans : PSG.

Si le mercato d’hiver est extrêmement calme à Paris, la situation sera totalement différente l’été prochain puisque le club de la capitale devra gérer les dossiers Neymar et Mbappé.

Néanmoins, RMC dévoile que la direction du Paris Saint-Germain, l’Emir du Qatar en tête, donne clairement sa priorité au dossier Kylian Mbappé. Et pour cause, l’objectif n°1 du champion de France en titre l’été prochain sera de prolonger le contrat de sa star tricolore, dont le bail actuel expire en juin 2022. Des négociations ont d’ores et déjà été entamées dans ce sens et celles-ci avancent « à petit pas » selon la radio, qui affirme que le PSG veut blinder Kylian Mbappé afin de ne pas le voir filer au Real Madrid.

L’autre dossier chaud concerne Neymar. Tout proche d’un retour au FC Barcelone l’été dernier, le Brésilien n’est pas encore une priorité pour Leonardo et pour Nasser Al-Khelaïfi. En effet, « stand-by » est le mot d’ordre au Camp des Loges concernant l’ancienne star des Blaugranas, que le Paris Saint-Germain n’a pas encore officiellement sollicité afin de prolonger. « On verra l'évolution du dossier, mais quand on a été sympathique avant l'été, la situation a été catastrophique pendant l'été » souffle une source interne au club, pour qui il est inutile de sonder Neymar avant de voir les résultats du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On l’aura bien compris, la priorité du PSG se nomme Kylian Mbappé et personne d’autre. Que cela plaise, ou non, à Neymar.