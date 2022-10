PSG : Mbappé frappé dans le dos, tout était faux

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Une semaine après des rumeurs sur son désir de quitter au plus vite le Paris Saint-Germain, et après la victoire du PSG contre l'OM, Kylian Mbappé est sorti de son silence pour donner sa version des faits.

Il y avait de la joie et du soulagement dans le vestiaire du Paris Saint-Germain dimanche soir après la victoire contre l’Olympique de Marseille. Car après une semaine très sombre, le club de la capitale a renoué avec le succès et empoché trois points précieux en Ligue 1, au moment où la concurrence n’a jamais semblé aussi sauvage que cette saison. Forcément, l’ambiance était plus sereine dans les couloirs du Parc des Princes, ce qui a permis d’évoquer certaines rumeurs de la semaine sans trop de pression. Cela a notamment été le cas pour Kylian Mbappé, très rare face aux médias, mais qui, dans la foulée du 1-0 contre l’OM, est venu répondre aux questions. Le numéro 7 parisien a surtout tenu à balayer d’un revers de la main les nombreuses révélations sur son désir de partir du PSG au plus vite, et pourquoi pas dès le mercato de janvier 2023.

Mbappé connaît les dangers du PSG

Toujours aussi à l’aise dans sa communication, même s’il avait le visage fermé, l’attaquant français de 23 ans n’a pas joué avec les mots, tout ce qu’on a mis sur son compte ou sur celui de son entourage est une pure invention. « Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information, j’étais autant choqué que tout le monde. Il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué, je ne le suis pas du tout. J'étais à la sieste, mon entourage était au match de mon petit frère, toutes les personnes qui s’occupent de moi n’étaient pas là. On est tombé des nues quand on l'a appris. Après, il faut faire avec, on avait un match à jouer contre Benfica, et un autre contre l’OM. Je voulais juste dire que c'est complètement faux, moi je suis très content. L’article de Mediapart ? Je suis un joueur de foot. Le plus important pour moi c'est de jouer, de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, si je commence à trop m'éparpiller je vais me fatiguer très vite. Quand tu joues au PSG, tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sais ce que ça va impliquer dans le bien comme dans le pas bien. Il faut être prêt. Tous ceux qui viennent ici le savent, on les prévient. On est en plein dedans en ce moment, mais on est concentré uniquement sur gagner des matches et gagner des titres », a prévenu, face aux caméras, un Kylian Mbappé très ferme et déterminé à rétablir la vérité après ces derniers jours agités.

Du côté de Nasser Al-Khelaifi, il n’y a eu aucun commentaire après la victoire du Paris Saint-Germain contre l’Olympique de Marseille, le président qatari des champions de France n’ayant visiblement pas l’intention de venir remettre de l’huile sur le feu au moment où le PSG va pouvoir travailler avec un peu de sérénité suite à ce résultat sportif tout de même positif. Du côté des supporters parisiens, et à en lire les réseaux sociaux, les propos de Kylian Mbappé confortent leur idée que tout ce qui est sorti durant la semaine passée relève du coup tordu fait contre leur club de manière volontaire. « Les journalistes ne vont pas se contredire, les PSG et l’OM , ce sont leurs fonds de commerce. Cette année (année de CDM au Qatar) c’est pour nous et ils font de la surenchère entre eux. Ce n’est que le début, en janvier, ça va être épique », « Il a prolongé pour 3 ans c'est ça la vérité.les journalistes aujourd'hui sont en recherche de buzz et se foutent complètement de la vérité », « Y a une guerre avec des médias qui cherchent à nuire au PSG c’est réel on savait que l’équipe était et est contre le PSG y a qu’a lire et regarder les articles débats à charge sur leur chaîne et ds leur journal a nous supporters de ne pas tomber ds le panneau des médias nuisibles ».