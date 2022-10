Mbappé vexé par le PSG, sa mère confirme !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG reçoit l'OM ce dimanche soir en Ligue 1 au Parc des Princes. Une rencontre importante pour Kylian Mbappé, qui sort d'une semaine mouvementée.

Ce dimanche au Parc des Princes, le PSG a l'occasion de mettre l'OM à distance en Ligue 1. Les champions de France, qui comptent trois points d'avance sur les Phocéens, peuvent donc se retrouver à six points en cas de succès lors de ce Classique. Mais on ne peut pas dire que la préparation du choc contre l'OM ait été réalisée dans les meilleures conditions. En effet, toutes les rumeurs circulant autour du futur de Kylian Mbappé et des déboires présumés de sa direction à son égard ont pas mal perturbé le PSG. Difficile de savoir le vrai du faux et surtout, ce qu'il en est de l'état d'esprit du principal concerné : Kylian Mbappé. Alors qu'elle se fait rare dans les médias, Fayza Lamari, mère et représentante du champion du monde, s'est apparemment livrée lors d'un échange avec Jacques Vendroux.

Mbappé, un incident bientôt clos ?

🗣️📱 | Le message mobilisateur de Kylian Mbappé à 24h de #PSGOM :



“Tous ensemble, prêt pour demain. ICI C’EST PARIS 🔴🔵” pic.twitter.com/hoCJAwsU5e — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 15, 2022

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste a en effet indiqué avoir discuté longuement avec Madame Lamari. Et quelques aveux sont tombés : « J’ai eu une longue conversation avec la mère de Kylian Mbappé. Je peux vous dire qu’il n’y a pas de problème majeur entre le joueur et le PSG et, au moment où je vous parle, c’est en train de se calmer et de s’atténuer. C’est parti dans tous les sens et tout le monde essaie d’apaiser cette ambiance qui règne au PSG. Elle a confirmé qu’il y a eu un petit problème et qu’il y a eu un mal-être qui a duré quelque temps et là, c’est en train de se calmer. Il n’a pas l’air perturbé par ces affaires ». Voilà qui est clair et qui devrait en rassurer certains du côté des fans du PSG. Cette saison, Kylian Mbappé a des objectifs très élevés, que ce soit en club ou en équipe nationale. Son désir ? Remporter tous les titres possibles, dont le Ballon d'Or. Pour cela, il devra éviter les dispersions et de se laisser distraire par toutes les rumeurs à son sujet. En tout cas, son clan fait tout pour apaiser les tensions avec le PSG.