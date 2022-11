PSG : Mbappé fait sa révolution, Messi ruine son plan

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de jouer avec un avant-centre à ses côtés, Kylian Mbappé aimerait être associé à Hugo Ekitike au PSG.

En l’absence de Neymar pour le déplacement du Paris Saint-Germain à Turin en Ligue des Champions, Christophe Galtier va-t-il donner sa chance à Hugo Ekitike ? A en croire les informations du journaliste Benjamin Quarez, Kylian Mbappé aimerait évoluer avec l’ancien attaquant du Stade de Reims. Ce n’est plus un secret, le champion du monde souhaite jouer avec un véritable avant-centre et Ekitike a le profil idéal pour remplir ce rôle et profiter de l’absence de Neymar pour marquer des points. Mais à priori, c’est plutôt Carlos Soler qui va débuter à Turin aux côtés de Messi et de Mbappé. A vrai dire, il s’agit de la meilleure solution aux yeux d’Yvan Le Mée, interrogé à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe.

Ekitike à la place de Neymar, c'est non ?

Pour l’agent de joueurs et consultant à la télé, il est clair que la solution Ekitike convient parfaitement à Mbappé. Mais la titularisation de l’ancien attaquant de Reims fragiliserait l’équilibre du PSG et ne conviendrait pas à Messi, qui serait alors reculé en milieu de terrain offensif, où il serait contraint de multiplier les efforts défensifs. « Si tu dois essayer Ekitike, tu l’essaies en tant que titulaire à Ajaccio dans un match moins compliqué qu’à Turin où ce n’est quand même pas un bon endroit pour le lancer. Si tu fais jouer Ekitike devant, ça veut dire que tu recules Messi en dix. Or, Messi n’est jamais aussi bon que lorsqu’il joue proche des buts adverses. Tu as Soler qui a joué à ce poste et qui a bien fait le travail sur les derniers matchs et qui le fera à Turin car il faudra courir et défendre. Jouer avec Ekitike, Mbappé a envie d’essayer car ça lui convient à lui. Mais ce n’est pas la bonne solution pour le PSG » a jugé Yvan Le Mée, pour qui Hugo Ekitike a donc peu de chances de jouer avec Kylian Mbappé à Paris. Tout du moins pour l’instant, d’autant que la forme resplendissante de Lionel Messi n’incite pas vraiment Christophe Galtier à changer l’Argentin de poste.