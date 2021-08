PSG : Mbappé fait disjoncter Benzema et le vestiaire du Real

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Au sein du Real Madrid, le nom de Kylian Mbappé revient de manière incessante dans les discussions.

L’avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler dans les médias européens. A 10 jours de la fin du marché des transferts, il semble pourtant acquis que l’attaquant français restera au PSG. Mais il était aussi acquis que Lionel Messi prolonge au FC Barcelone, avant de signer au Paris SG moins d’une semaine plus tard. De quoi entretenir les fantasmes les plus fous, notamment dans la presse espagnole.

Le média madrilène Defensa Central et son journaliste Manuel Calero effectuent ce week-end plusieurs révélations sur l’ambiance dans le vestiaire du Real Madrid autour des rumeurs qui courent sur l’arrivée de Kylian Mbappé. Les blagues y vont bon train, notamment quand Toni Kroos a laissé entendre que la Maison Blanche avait de quoi jubiler doublement, la signature de Messi à Paris rendant possible l’arrivée de Mbappé au Real. A cela s'ajoute une story de la femme du joueur allemand sur Instagram, réalisé pendant un safari, avec une tortue prise en photo, ce qui a fait beaucoup rire les joueurs, la comparaison avec Kylian "Donatello" Mbappé étant immédiate.

Mais plus sérieusement, le média affirme que plusieurs joueurs merengue, qui sont proches de Mbappé, suivent avec grand intérêt toutes les rumeurs autour de cette signature possible. Si officiellement, Karim Benzema, Vinicius Junior et Eden Hazard sont concentrés sur le lancement de leur saison, les entrainements et les matchs, Defensa Central affirme qu’ils utilisent bien souvent un compte secondaire beaucoup plus discret, pour s’abreuver de news sur l’avenir de Mbappé. Les infos dans les tabloïds ou sur les réseaux sociaux, c’est comme les notes dans L’Equipe au lendemain des matchs, les joueurs assurent tous devant les micros qu’ils ne les regardent pas, mais ils se jettent dessus dès qu’elles tombent en réalité. Le vestiaire du Real suivrait donc de près la possible arrivée de Kylian Mbappé, et Benzema serait déjà prêt à accueillir son compatriote si le deal se faisait dans les prochains jours.

Le Real voit toujours Mbappé signer

Une preuve que l’espoir de voir le champion du monde 2018 débarquer à Santiago Bernabeu est en tout cas bien réel de l’autre côté des Pyrénées, alors que la France et le PSG affichent une confiance à toute épreuve. S’il est possible que Mbappé ne prolonge pas au Paris SG, le voir quitter l’équipe francilienne dans les prochains jours semble impensable pour Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens.