Donnarummé éjecté, le PSG craque pour Maignan

Par Guillaume Conte

Le PSG est pressenti pour effectuer une révolution à un poste inattendu l'été prochain, car Mike Maignan plait énormément à Luis Enrique. Ce serait la fin de l'aventure pour Gianluigi Donnarumma.

Même pour un match de Coupe de France face à Brest ce mercredi soir qui semblait lui revenir, Keylor Navas a finalement été écarté par Luis Enrique, qui voulait visiblement mettre Gianluigi Donnarumma dans les meilleures conditions à une semaine du retour de la Ligue des Champions. Une preuve que le portier italien doit être rassuré alors que ses performances ne parviennent toujours pas à convaincre dans les cages parisiennes. Son jeu au pied est déficient, et ses sorties ne sont pas toujours très inspirées, à l’image de son rouge récolté au Havre, ou de quelques buts évitables sur lesquels il n’a pas su faire la différence. Impossible de s’attaquer à « Gigio » en cette deuxième partie de saison, tant le PSG a besoin de rassurer en défense.

Luis Enrique craque pour Mike Maignan

Mais l’été prochain, la musique sera différente et le Paris SG ambitionne de tout changer à ce poste. L’idée est, selon Sports Zone, de tout miser sur Mike Maignan pour le faire venir en provenance du Milan AC. Ironie de l’histoire, le gardien français est non seulement formé au PSG, qui l’a laissé filer à Lille au début de sa carrière, mais il a aussi réussi à s’imposer en Lombardie au moment où le club italien se cherchait un successeur à… Gianluigi Donnarumma.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Série A, titulaire en équipe de France, Maignan a tout pour plaire aux dirigeants parisiens, sauf son prix bien évidemment. Ce sera au moins 50 millions d’euros à lâcher pour essayer de le faire venir, et encore, sa valeur pourrait augmenter s’il affiche avec l’équipe de France à l’Euro le même niveau que lors des éliminatoires où il avait été incroyable avec les Bleus. En tout cas, selon le média spécialisé, Luis Enrique est totalement fan de Mike Maignan, à la fois de l’homme, sa personnalité et de son talent, y compris dans le jeu au pied qui est très important à ses yeux. Suffisant pour faire un très gros investissement à ce poste et envoyer Donnarumma ailleurs. L’Italien a le mérite d’être arrivé libre, et pourrait ainsi permettre une belle vente pour faire passer la pilule de ce passage à Paris en demi-teinte pour le moment.