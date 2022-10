PSG : Mbappé et Madrid, ça tourne à l'agression

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis que Kylian Mbappé a refusé l'offre du Real Madrid et prolongé son contrat avec le PSG, du côté du club espagnol on tourne ostensiblement le dos à l'attaquant français. Mais tout cela serait une attitude de façade et Paris le sait.

Présent lundi soir à Paris afin d’assister à la cérémonie du Ballon d’Or, et donc au sacre de Karim Benzema, Florentino Perez n’a pas échappé à une question sur le dossier Kylian Mbappé. Cinq mois après avoir vu le numéro 7 du PSG prolonger son contrat jusqu’en 2025 avec les champions de France, le patron du Real Madrid a clairement fait savoir qu’il n’y avait plus rien entre les Merengue et l’attaquant français, lequel venait pour la deuxième fois de refuser l’offre de son club. « Les rumeurs sur Kylian Mbappé ? Je ne suis pas seulement fatigué, je ne lis même plus ce qui est dit sur le sujet. De notre côté, nous avons passé un bon été. Maintenant, parler de cela n'a plus aucun sens. Nous avons un avenir fantastique devant nous, avec Vinicius et Rodrygo, deux superstars qui peuvent remporter le Ballon d’Or », a lancé Florentino Perez depuis la capitale. Mais tout cela n’arrive pas à convaincre.

Madrid et Mbappé, il y a de la tension

Sébastien Tarrago a presque rigolé en prenant connaissance des propos du président du Real Madrid au sujet de Kylian. « Evidemment que tout cela est une vaste farce. Le Real Madrid ne peut pas prendre Erling Haaland, puisqu’il vient de signer à Manchester City, alors il se jettera sur la possibilité de prendre Kylian Mbappé. Et le storytelling sera fait de jolie manière. Il faut se souvenir que Karim Benzema a été sifflé par Bernabeu et aujourd’hui c’est une idole, alors que les supporters voulaient Higuain », a expliqué le journaliste du quotidien sportif, qui ne croit pas du tout Florentino Perez lorsqu’il dit avoir désormais tourné le dos à l’attaquant du Paris Saint-Germain. Cependant, Sébastien Tarrago ne fait pas l’unanimité avec cette version qui envoie Kylian Mbappé au Real Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

De son côté, Ludovic Obraniak, n’est lui pas du tout persuadé que l’histoire va tourner dans ce sens. « Kylian Mbappé ne doit pas oublier les raisons pour lesquelles il a décidé de rester au Paris Saint-Germain, c’est à dire être le premier à gagner une Ligue des champions avec ce club. Après, au Real Madrid on sait comment c’est, c’est le club le plus haut au monde, le plus prestigieux et quand vous décidez de le snober après avoir, à priori, donné votre parole, il est difficile de faire machine arrière », a fait remarquer l’ancien joueur, qui pense que le champion du monde 2018 a tout intérêt à rester au PSG plutôt que de vouloir rêver d’un club avec qui il commence à avoir un contentieux.

Forcément, ces débats n'ont pas échappé à Marca, média ouvertement pro-Real Madrid, qui ce mercredi en remet une couche concernant le dossier Kylian Mbappé. Le quotidien sportif revient sur les déclarations de l'attaquant français après la victoire du PSG contre l'OM, lequel affirmait qu'il n'envisageait pas de quitter les champions de France en janvier, et explique que Mbappé fait là un numéro de communication afin de masquer les « effets désastreux » de la communication faite durant la semaine passée sur son désir de claquer la porte du Paris Saint-Germain. Le feuilleton n'est pas terminé, c'est une évidence.