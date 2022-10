PSG : Kylian Mbappé humilié à Paris en plein direct

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a assisté aux premières loges au sacre de Karim Benzema. L'attaquant du PSG s'est vu rappeler ces dernières semaines mouvementées au moment d'entrer en scène pour la cérémonie du Ballon d'Or.

A 23 ans, Kylian Mbappé est pressenti depuis quelques années désormais, et notamment sa victoire en Coupe du monde en 2018, comme un futur vainqueur du Ballon d’Or. Mais pour le moment, l’attaquant du PSG ne s’approche pas vraiment des premières places. Il regarde à distance Luka Modric puis Karim Benzema prendre la relève de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, démontrant que les vieux briscards ont encore du talent à revendre et des titres à gagner. La cérémonie qui a sacré le buteur du Real Madrid ce lundi soir à Paris s’est déroulée sous les yeux de Mbappé, qui ne pouvait pas manquer ce rendez-vous du gotha du football mondial.

Mbappé hué à son arrivée en plein Paris

Mais les images captées lors de son arrivée aux abords du théâtre du Châtelet, en plein coeur de Paris, ont surpris et provoqué des réactions d’étonnement principalement. Lors de son passage sur le tapis rouge prévu à cet effet pour présenter les stars du football qui assisteront à la cérémonie, le numéro 7 du PSG a connu un accueil très mitigé, avec des cris et des huées. Un comportement certainement lié à son actualité récente et tumultueuse, que ce soit en équipe de France lors de sa prise de parole ou son conflit avec la fédération et ses sponsors, ou au PSG où il s’est murmuré qu’il était déçu par ses dirigeants et qu’il menaçait de partir dès cet hiver.

.@KMbappe has arrived at the Theater of Chatelet with his dad 👀#ballondor pic.twitter.com/L0WwpOGGvn — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Les images sont toutefois assez parlantes, et le 6e du classement du Ballon d’Or n’a pas laissé paraitre la moindre émotion lors de ce moment forcément un peu délicat. Même si les fans présents sur place ne sont pas forcément représentatifs des supporters du PSG, son image a clairement perdu de sa superbe sur ces derniers mois.

Cela n’a pas empêché Kylian Mbappé de se montrer souvent souriant lors de la cérémonie du Ballon d’Or, et de féliciter son compatriote Karim Benzema pour sa réussite personnelle, qui couronne quasiment sa carrière. « Félicitations frérot. Mérité ! », a souligné l’attaquant du PSG et des Bleus, qui retrouvera normalement son « frérot » au Qatar dans un mois pour défendre le titre mondial de l’équipe de France. En attendant, Mbappé a bien l’intention de profiter de cette semaine sans match pour travailler sa forme physique, lui qui est apparu un peu moins en jambes lors des derniers matchs. En dehors de son but sur pénalty contre Benfica, il a aussi moins souvent trouvé le chemin des filets. Même si il est impossible de demander à l’attaquant du PSG d’être éternellement au top, surtout avec une Coupe du monde qui approche. Néanmoins, Mbappé se sait attendu, surtout s’il veut un jour être celui qui soulève le Ballon d’Or dans les prochaines années.