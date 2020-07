PSG : Mbappé et le Real Madrid, un rdv secret ce week-end ?

Dans : PSG.

En dépit de la crise sanitaire et économique, le Real Madrid n’a pas renoncé à l’idée de recruter Kylian Mbappé à moyen terme.

Dans ses plus grands rêves, Florentino Pérez bouclerait la venue de l’attaquant du PSG dès cet été. Mais à ce jour, il existe peu de probabilité de voir le natif de Paris s’engager en faveur du Real Madrid en 2020. En revanche, tout sera possible dans un an et selon les informations obtenues par Libertad Digital, le leader de la Liga met actuellement tout en œuvre afin de boucler la signature de Kylian Mbappé pour l’été 2021. A en croire le média, plusieurs rendez-vous ont d’ores et déjà eu lieu entre les dirigeants du Real Madrid, ceux du Paris Saint-Germain et la famille de Kylian Mbappé.

Pour le média espagnol, visiblement rencardé sur ce dossier, un premier rendez-vous s’est déroulé en mai dernier à Marseille. A cette occasion, Florentino Pérez a discuté les avocats de Kylian Mbappé, avant de se rendre directement à Doha pour échanger avec l’Emir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani. Florentino Pérez souhaitait dialoguer avec le patron incontesté du PSG afin de connaître sa position au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. Visiblement, il n’est pas reparti du Qatar sans espoirs puisqu'on apprend que ce week-end, un rendez-vous extrêmement confidentiel se serait tenu entre Florentino Pérez… et Wilfried Mbappé. L’entrevu entre les deux hommes s’est déroulée à Madrid, et a permis d’avancer sur un possible transfert de l’ancien Monégasque pour l’été 2021. Par ailleurs, le média rappelle qu’il a bien été signifié à Florentino Pérez durant les divers rendez-vous qu’un transfert dès cet été était impossible, et qu’il faudrait sans doute débourser plus de 300 ME pour recruter Kylian Mbappé dans un an. Mais pour le champion du monde 2018, les Merengue semblent prêts à toutes les folies.