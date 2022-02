PSG : Mbappé et le dossier des pénaltys !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un problème nouveau se pose au Paris SG, puisque la réussite est train de fuir en ce qui concerne la conversion des pénaltys. Kylian Mbappé y met son grain de sel.

Equipe très souvent dominatrice, avec joueurs dribbleurs ou fonceurs, le PSG bénéficie logiquement d’un grand nombre de pénaltys chaque saison. Jusqu’à présent, Neymar était le tireur attitré avec une certain réussite, puisqu’il en avait réussi 10 sur 11 la saison passée. Mais la magie n’opère plus et son tir manqué contre Nantes continue de semer le doute dans cet exercice. Surtout que, quelques jours plus tôt seulement, Lionel Messi avait aussi manqué son « péno » contre le Real Madrid, dans un match autrement plus crucial. Le troisième larron n’est pas beaucoup mieux, avec bien évidemment son tir au but manqué contre la Suisse à l’Euro dans un coin de sa tête, mais aussi un échec contre Leipzig en Ligue des Champions plus tôt dans la saison.

Sergio Ramos est un vrai spécialiste !

Aucun débat Neymar doit rester le tireur de penalty au PSG. pic.twitter.com/nndXO80dxa — NeymarFR (@NeymarFr_) February 21, 2022

Dans l’effectif parisien, il y a bien un grand spécialiste en la personne de Sergio Ramos. Mais pour le moment, l’Espagnol est loin d’être sur le terrain, et difficile de le voir prendre le ballon pour tirer un pénalty au milieu du trio de stars offensives. Résultat, si Mauricio Pochettino laisse en général ses joueurs décider pour prendre ses responsabilités, Kylian Mbappé se sent prêt à devenir le tireur numéro 1 dans cet exercice. Selon L’Equipe, il a fait savoir à son entourage qu’il se voyait bien tirer les pénaltys désormais, histoire que la hiérarchie soit plus claire. Reste à savoir si le PSG va le suivre sur cette voie toujours délicate, alors que les discussions pour une prolongation de contrat sont toujours en toile de fond. Récemment, le problème s’était posé pour les coup-francs, exercice dans lequel Kylian Mbappé aimerait avoir sa chance. Pour le moment, ce n’est pas vraiment le cas, Lionel Messi et Neymar se partageant les occasions de briller, sans vraiment trouver le succès jusqu’à présent.