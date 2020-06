PSG : Mbappé et Benzema, carnage annoncé loin de Paris

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé a peu de chances de quitter la France durant ce mercato estival.

En revanche, tout sera possible dans un an avec notamment l’intérêt du Real Madrid à l’égard du buteur tricolore, dont le Qatar souhaite impérativement prolonger le contrat. Kylian Mbappé ne s’en est jamais caché, il rêve d’évoluer au sein de la Casa Blanca sous les ordres de Zinedine Zidane… et au côté de Karim Benzema. Une chose est certaine selon Alain Giresse, l’association des deux attaquants français à la pointe de l’attaque madrilène ferait un carnage. D’autant que Cristiano Ronaldo a libéré la place pour l’ancien prodige de l’AS Monaco…

« Il est encore jeune, il a besoin d’apprendre, de connaitre, de découvrir, mais il a un potentiel extraordinaire. Il a surtout besoin de garder de la sérénité, de la tranquillité et ce désir de vouloir réussir. Personnellement, je pense qu’il pourrait être dans un club comme le Real Madrid. Je pense qu’il pourrait y réussir. Après, il est évident qu’il faut de la complémentarité. Mbappé et Benzema, les deux peuvent jouer ensemble. Si Ronaldo était encore au Real Madrid, je n’en serais pas si sûr » a indiqué l’ancien joueur de l’Equipe de France dans un entretien accordé à Dream Team Sport. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain parviendra à prolonger le contrat de Kylian Mbappé afin de le conserver au mercato estival de 2021. Si ce n’est pas le cas, alors le PSG sera dans l’obligation de vendre sa star de 21 ans, sous peine de le voir partir libre de tout contrat un an plus tard. Ce qui serait d’un point de vue économique, totalement catastrophique.