PSG : Mbappé et Al-Khelaifi, la photo qui fait trembler Madrid

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Paris a offert un trophée à Kylian Mbappé pour sa victoire avec la France lors de la Ligue des Nations, le joueur a posé avec cette coupe en compagnie du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Il n’en fallait pas plus pour faire trembler Madrid.

Le Kylian Mbappé ultra-décisif est déjà bel et bien de retour. Après six matchs sans marquer pendant près d’un mois, le buteur du PSG a retrouvé le chemin des filets d’abord avec l’équipe de France, en Ligue des Nations. Il n’a pas hésité à prendre le ballon pour tirer le pénalty égalisateur contre la Belgique. Il a ensuite permis à son équipe de s'imposer contre l’Espagne en finale. De retour à Paris cette semaine, Kylian Mbappé a déjà repris ses bonnes habitudes. Passeur pour Danilo, il a ensuite inscrit un nouveau pénalty victorieux contre Angers en fin de match. En l’absence de Lionel Messi, Neymar ou encore Angel Di Maria, le champion du monde 2018 a sorti son équipe d’un nouveau bourbier. Sans surprise MVP du match, Kylian Mbappé a posté une photo sur ses réseaux sociaux qui, comme souvent, fait énormément réagir…surtout en Espagne.

Kylian Mbappé a posé avec son trophée de vainqueur de la Ligue des Nations, offert par le PSG, aux côtés de son président, Nasser Al-Khelaïfi. Il a publié la photo sur ses réseaux sociaux avec en description : « Toujours faim pour plus…Merci PSG ». Le numéro 10 des Bleus veut-il faire passer un nouveau message ? Ce post rentre parfaitement dans sa stratégie de communication, parfaitement calculée par son clan. C’est en tout cas ce que pense la presse espagnole. AS a déjà fait un article pour commenter la publication Instagram de Kylian Mbappé. « L'attaquant français a remercié son équipe », alerte le média basé dans la capitale. Les observateurs du Real Madrid ont bien conscience que le dossier peut encore tourner en la faveur du PSG, qui force pour une prolongation. Ce contexte inquiète de l’autre côté des Pyrénées.

Adieu les sifflets, place à l'ovation !

AS souligne surtout que Kylian Mbappé a été largement ovationné par le public du Parc des Princes à sa sortie du terrain, à la 93e minute, lorsque Eric Dina l’a remplacé. L’honnêteté de Kylian Mbappé au cours de ses interviews pour L’Equipe et RMC avant la trêve internationale semble avoir fait son effet. Les supporters du PSG ont peut-être compris leur star, qui rêve depuis toujours de jouer pour le Real Madrid. Kylian Mbappé a été sifflé plusieurs fois en ce début de saison, après le feuilleton de l’été dont il était l’acteur principal. Les fans du PSG lui reprochaient sans aucun doute son silence. Désormais, les choses sont claires. Et finalement, tout reste possible dans ce dossier brûlant.

Prolongation ou départ, tout reste possible

Kylian Mbappé a assuré que tout était possible dans le football. La vérité d’aujourd’hui n’est pas forcément celle de demain. Le PSG l’a retenu il y a quelques semaines et compte bien revenir à la charge pour le convaincre de prolonger. Quitte à en faire le joueur le mieux payé devant Lionel Messi et Neymar. Sa mère, Fayza Lamari, a clairement indiqué que les discussions se poursuivaient positivement avec Leonardo. L’Espagne peut trembler. Kylian Mbappé ne rejoindra pas forcément libre au Real Madrid l’été prochain. Les prochains mois risquent de paraître très longs pour Florentino Pérez. Le président Merengue espère voir Kylian Mbappé tenir et repousser toutes les avances jusqu'à janvier 2022, date à laquelle il pourra commencer à négocier officiellement avec son clan. La course contre la montre continue pour le PSG.