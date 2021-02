PSG : Mbappé est un requin, tremblez Messi et Cristiano Ronaldo !

Dans : PSG.

Auteur d’un triplé sensationnel contre Barcelone en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a envoyé un message clair à l’Europe du football.

Plus que jamais, l’attaquant du PSG s’impose comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Et à seulement 22 ans, il aspire logiquement à dépasser des stars comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Ce n’est pas son ancien entraîneur, Thomas Tuchel, qui va dire le contraire. Dans une interview accordée à BT Sport, le manager de Chelsea s’est montré très élogieux envers l’international tricolore en louant notamment sa mentalité de gagneur et son envie de faire mal aux adversaires. Un état d’esprit qui lui permettra assurément de dépasser le buteur de la Juventus Turin et le génie du FC Barcelone selon le coach allemand…

« Messi et Ronaldo ne partiront jamais de leur plein gré. Ils ne se retireront jamais. S’il veut être là (Mbappé), il doit les écarter. Faire un coup du chapeau au Nou Camp est un message et c’est ce qu’il exige de lui-même. C’est son potentiel, c’est ce qu’il a en lui. Il est encore jeune, il a encore faim, il est un requin dans sa mentalité. Il veut saisir tout ce qu’il peut avoir. C’est la mentalité dont vous avez besoin, et je le pense de la manière la plus positive parce que c’est un gars sympa en privé et en personne. C’est un gars sympa, super intelligent, super drôle, mais une fois sur le terrain, c’est un requin. C’est ce que sont les grands. S’il y a une goutte de sang dans l’eau, ils arrivent. C’est Kylian, et s’il veut arriver au niveau des gars que vous avez mentionné – parce qu’ils sont là depuis des années et des années et des années – je ne pense pas qu’ils soient prêts à se retirer simplement parce qu’il arrive. Il doit le prendre. Je pense qu’il fera tout pour le faire » a indiqué Thomas Tuchel, qui entretenait de bonnes relations avec Kylian Mbappé et qui ne tarie pas d’éloges au sujet de l’international français, lequel appréciera ces compliments.