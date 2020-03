PSG : Mbappé est feignant, Marquinhos doit l'aider

Dans : PSG.

Dans dix jours, le Paris Saint-Germain affrontera le Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

L’équipe de Thomas Tuchel est en ballottage défavorable après sa défaite en Allemagne lors du match aller (2-1). Et pour renverser la vapeur, le coach du PSG sera privé de nombreux atouts dont Thiago Silva, Thomas Meunier ou encore Marco Verratti. Le positionnement de Marquinhos, utilisé en défense centrale et au milieu de terrain depuis le début de la saison, est donc la clé de la composition parisienne et déterminera si c’est Tanguy Kouassi ou si c’est Leandro Paredes qui sera le onzième homme. Pour Habib Beye, interrogé à ce sujet sur Canal Plus, la solution la plus sécurisante est de placer Marquinhos au milieu de terrain, ce qui entraînerait alors la titularisation de Tanguy Kouassi en défense centrale au côté de Presnel Kimpembe.

« La solution face à Dortmund, c’est d’être très bon au milieu de terrain. Là où ils perdent la bataille lors du match aller c’est vraiment dans le milieu de terrain. Rappelez-vous de l’impact mis par Witsel et Can au milieu de terrain. Peut-être qu’on a vu Cavani parce que Tuchel a vu le rôle et l’importance d’un attaquant qui vient défendre sur les trois centraux de Dortmund, ce que n’avait pas fait Kylian Mbappé lors du match aller. Regardez ce qu’avait fait Haaland de l’autre côté en termes de travail et de volume de jeu. En Ligue des champions, si votre attaquant ne défend pas, c’est très compliqué. Vous avez peu d’équipes qui jouent avec des attaquants qui ne défendent pas. Ça a été le cas face à Dortmund et ils l’ont payé. Je pense qu’aujourd’hui on verra Marquinhos (au milieu) sauf si un autre milieu de terrain vient se révéler comme un vrai joueur d’impact mais Thomas Tuchel a dit qu’il préférait Marquinhos au milieu de terrain et je trouve que ça serait la meilleure solution pour apporter cet impact. Car s’ils ne gagnent pas la bataille du milieu de terrain, ils auront du mal à gagner ce match » a commenté le consultant de la chaîne cryptée. Reste à voir quels seront les choix de Thomas Tuchel au Parc des Princes dans une dizaine de jours…