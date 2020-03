PSG : Icardi buteur ou Cavani croqueur, Pierre Ménès hésite

Dans : PSG.

Si Edinson Cavani semblait avoir pris le dessus sur Mauro Icardi dans la hiérarchie offensive du PSG, l'attaquant argentin est repassé devant samedi contre Dijon.

En marquant dimanche dernier contre Bordeaux son 200e but sous le maillot du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani semblait avoir gagné le duel à distance qui l’oppose à Mauro Icardi dans le rôle de 4e fantastique. Et cela même si El Matador avait raté quelques énormes occasions. Mais samedi, préféré encore une fois au joueur prêté par l’Inter, Edinson Cavani a surtout montré sa face sombre, le meilleur buteur de l’histoire du PSG ratant deux occasions énormes face au DFCO. Et pas de chance pour lui, lorsque Mauro Icardi l’a remplacé, ce dernier a trouvé le chemin des filets sur sa première véritable occasion, sa complicité avec Kylian Mbappé sautant aux yeux.

Pour Pierre Ménès, il est évident qu’à moins de deux semaines du très attendu rendez-vous contre Dortmund, Mauro Icardi a marqué de gros points. « Entré en jeu à la place de Cavani, Icardi s’est signalé quasi-immédiatement en transformant sa première occasion d’une frappe croisée du droit sur un service parfait de Mbappé, avant que ce dernier ne signe un doublé dans les arrêts de jeu en reprenant une frappe contrée de Draxler. Avec deux nouveaux buts qui portent son total à 18 unités, agrémentés d’une passe décisive et de deux ou trois autres qui auraient dû l’être, Kylian a été le grand bonhomme de ce match, avec Sarabia qui confirme qu’il est bien plus qu’une solution de rechange. En revanche, à dix jours du match retour face à Dortmund, Cavani a perdu des points dans son duel avec Icardi », explique, sur son blog, Pierre Ménès.