PSG : Mbappé est énorme, c'est Cristiano Ronaldo à Paris

Véritable leader de l’attaque parisienne à Caen samedi après-midi, Kylian Mbappé n’en finit plus d’affoler les compteurs, avec déjà 24 buts marqués en Ligue 1. Des statistiques exceptionnelles, tout comme son état d’esprit de gagneur et sa mentalité irréprochable selon Denis Balbir. Sur son blog, le journaliste de But Football Club a couvert d’éloges le natif de Bondy, lequel marche assurément sur les traces de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi selon lui. Des compliments qui feront assurément plaisir au n°7 du Paris Saint-Germain, dont la forme épate tout le monde en France.

« Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a annoncé avoir marqué son 100e but à l’entraînement. Déjà, cela montre qu’il les compte… Et qu’il est parfaitement concerné par la moindre minute qu’il passe sur un terrain. Mais quand on voit comment il s’arrache pour gagner un « petit match » à Caen avec son équipe, cela ne peut que forcer le respect. Il ne choisit pas ses matches. C’est un joueur hors-norme, un vrai champion. En tant qu’observateur, on essaie toujours de savoir qui est le meilleur joueur du Monde ou qui le deviendra. Pour moi, tout porte à croire que Kylian Mbappé suivra les pas des deux plus grands joueurs de cette décennie Cristiano Ronaldo et Messi. Il a tout pour ça : il est efficace, passionné, rapide, intelligent, sérieux… Je ne lui vois vraiment aucun défaut » a confié Denis Balbir, tout simplement ébahi devant la progression fulgurante de Kylian Mbappé. Un vrai Cristiano Ronaldo en puissance…