PSG : Mbappé enfin à 100 %, Paris a le sourire

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour à la compétition face à Bordeaux avant la trêve internationale, Kylian Mbappé avait également joué quelques minutes contre Galatasaray. Mais l’international tricolore avait de nouveau ressenti une douleur à la cuisse, qui ne lui avait pas permis de jouer contre Angers puis face à l’Islande et la Turquie avec l’Equipe de France. Néanmoins, le Paris Saint-Germain peut souffler. Il semblerait que cette fois, les problèmes physiques de Kylian Mbappé soient enfin derrière lui. Buteur quelques minutes après son entrée à Nice, il est tout proche d’être à 100 %.

Selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, il y a même fort à parier que Kylian Mbappé sera titulaire face à Bruges, mardi soir en Ligue des Champions. Soldat de Thomas Tuchel, qui le voit néanmoins comme un joker et pas plus, Eric-Maxim Choupo-Moting devrait donc retrouver une place sur le banc face aux Belges afin de laisser la place à un trio qui aura assurément de l’allure avec Mbappé donc, mais également Di Maria et Icardi. Reste à savoir si Thomas Tuchel utilisera Pablo Sarabia dans un rôle de milieu de terrain, ou si l’Espagnol sera sur le banc en dépit de son match globalement abouti à Galatasaray avant la trêve.