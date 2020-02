PSG : Mbappé dragué par Ronaldo avant l'assaut de la Juventus ?

Dans : PSG.

Interrogé dans le cadre d'une campagne de promotion de Nike, Cristiano Ronaldo a confié que selon lui la future star numéro 1 du football mondial sera Kylian Mbappé.

Entre les supporters de Cristiano Ronaldo et ceux de Lionel Messi on s’est souvent chamaillé ces dernières saisons, mais aussi talentueux soient-ils, CR7 et Messi arrivent doucement mais sûrement vers la retraite sportive. Et lorsqu’il s’agit de savoir qui sera le prochain grand footballeur planétaire, Cristiano Ronaldo a lui déjà choisi. En effet, à l’occasion d’une opération avec Nike, sponsor de la star portugaise de la Juventus, mais également de Kylian Mbappé, CR7 a reconnu qu’il était persuadé que le champion du monde français était clairement le numéro 1 à venir.

Interrogé par un jeune garçon sur ce sujet, Cristiano Ronaldo a été dithyrambique concernant Kylian Mbappé. « C'est l'avenir. C'est le présent. C'est un joueur fantastique, il est très rapide, Kylian Mbappé sera l’avenir du football », a expliqué le joueur de la Juventus, qui a déjà croisé la route de l’attaquant du Paris Saint-Germain en Ligue des champions lorsqu’il évoluait au Real Madrid. Un compliment qui fera probablement le bonheur de Kylian Mbappé, lequel n'a jamais caché toute l'admiration qu'il avait également pour un Cristiano Ronaldo dont la longévité au plus haut niveau est un exemple pour les jeunes joueurs. Mais cette déclaration doit également être mise dans le contexte d'un intérêt très fort de la Juventus pour Kylian Mbappé. Et en habile connaisseur du foot, CR7 a peut-être avancé discrètement les pions de la Vieille Dame dans le dossier Mbappé sans le dire. A voir.