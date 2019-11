PSG : Mbappé doit prendre exemple sur Neymar

Dans : PSG.

Souvent complimenté pour ses performances et son comportement, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a cette fois reçu l’étonnant conseil de copier son coéquipier Neymar.

Son entretien accordé à la radio France Info le confirme, Michel Platini n’est pas un grand fan du Paris Saint-Germain. Selon lui, le champion de France n’a plus aucune identité sous l’ère qatarie, à tel point que le club francilien « pourrait s'appeler Coca-Cola ou autre chose ». Le président Nasser Al-Khelaïfi risque de ne pas apprécier cette sortie, d’autant que le Français a également ciblé Kylian Mbappé pour son style de jeu.

« Mbappé le futur Platini ? Cela va être compliqué car il va beaucoup plus vite que moi, a reconnu l’ancien international tricolore. Je lui souhaite de me dépasser, mais je souhaite à tous les joueurs de l'équipe de France de me dépasser. Ce serait un signe de bonne santé du football français. Doit-il être capitaine ? Je ne peux pas savoir. Il faut demander au groupe, à l'entraîneur. »

Mbappé, un jeu trop limité ?

« J'ai connu Neymar qui allait très vite. Il a évolué son jeu. Il va moins vite mais est plus créatif. Je pense que Kylian va s'apercevoir à un moment que la vitesse ne fait pas tout, a prévenu la légende du foot français. Il a le temps d'aller très vite. Dans une dizaine d'années, le corps sera plus fatigué et il essaiera de jouer plus au ballon et de faire courir les autres. » Autrement dit, Mbappé ne baserait son jeu que sur la vitesse. Quoi qu’il en soit, son style lui réussit plutôt bien.