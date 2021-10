Kylian Mbappé, ses parents divorcent ça change tout ?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Plusieurs médias affirment que les parents de Kylian Mbappé sont en instance de divorce et que cela peut avoir un effet sur l'avenir de la star française au PSG ou ailleurs.

Très présent sur la scène médiatique ces derniers jours, Kylian Mbappé a évoqué de nombreux sujets, et notamment son avenir sportif. Sa situation contractuelle a tenu en haleine les supporters du PSG et du Real Madrid, des deux côtés de Pyrénées, cet été. L’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France avait informé cet été les dirigeants parisiens de sa volonté de rejoindre le vice-champion d’Espagne. « Avant l'Euro, j'ai dit au club que je ne voulais pas prolonger, et après l'Euro, j'ai dit que je voulais partir (…) Je n'ai jamais pris mes décisions sur un coup de tête. J'avais pris ma décision et elle était mûrement réfléchie. Le Real a fait une offre. Quand je dis qu'on a entendu plein de choses, je parle d'autre chose : on a dit que j'avais refusé six ou sept offres de prolongation, mais jamais de la vie » a lancé Kylian Mbappé. Avec cette interview dans les colonnes du quotidien national, le buteur du PSG a confirmé ses envies de départ pour le Real Madrid. Cela signifie-t-il ainsi qu’il est acté que Kylian Mbappé s’engagera dans la capitale espagnole pour zéro euro en juin prochain ? Pour le moment, impossible de l’affirmer à 100%.

Un motif d'espoirs pour le PSG

L’interview de Mbappé accordée à RMC a été réalisée sans consultation du PSG. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) October 4, 2021

Et pour cause, à en croire les informations obtenues par Josep Pedrerol, les positions divergent au sein de l’entourage de Kylian Mbappé. Le présentateur d’El Chiringuito confirme que l’attaquant du PSG souhaite rejoindre le Real Madrid. Mais à en croire l’insider espagnol, certains membres de la famille de Kylian Mbappé aimeraient que l’attaquant de l’Equipe de France poursuive sa carrière à Paris. Un élément susceptible de faire espérer les dirigeants parisiens, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar en tête, lesquels n’ont pas encore abandonné l’idée de faire signer une prolongation de contrat à Kylian Mbappé. Que ce soit dans L’Equipe ou sur RMC, le buteur tricolore de 22 ans a toutefois été assez clair en confirmant ses envies de départ. Il faudrait maintenant un énorme coup de tonnerre pour qu’il paraphe un nouveau bail en faveur du Paris SG. Mais ce ne serait pas la première surprise de taille dans l’histoire du football en ce qui concerne le mercato.

Daniel Riolo confirme le divorce des Mbappé

Surtout que sa situation familiale, qui lui a toujours permis d’avoir un environnement stable afin de se concentrer sur le football et d’être le plus équilibré possible malgré son statut d’adolescent-star, est en train d’évoluer. En effet, Daniel Riolo a confirmé les informations dévoilées cette semaine dans le magazine Public, qui faisait état de la séparation en cours entre ses deux parents. Wilfried, son père, et Fayza, sa mère, sont en plein divorce. Une séparation qui se dessine et peut peser sur beaucoup de sujets importants pour un jeune homme. Tout d’abord la suite de sa carrière, puisque Mbappé doit prendre en fin de saison une décision capitale, avec la fin de son contrat au PSG et son envie de rejoindre le PSG. Mais visiblement, le désaccord se ressent à ce niveau jusqu’au sein de la famille. Les deux parents se « déchirent » ainsi sur la suite à donner à la carrière de Kylian Mbappé selon le consultant de RMC.

RIP à ce grand monsieur.

Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. 🙏🏽🕊 pic.twitter.com/WlDXUxaoC4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 3, 2021

L'heure du déménagement pour Kylian Mbappé

View this post on Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

D’un point de vue personnel, cette situation difficilement tenable va aussi pour la première fois l’amener à déménager, et à ne plus habiter chez ses parents. A 22 ans, l’attaquant champion du monde était en effet toujours domicilié chez son papa et sa maman. S’il avait avoué récemment dans un entretien à L’Obs qu’il confiait absolument tout à sa mère, il pensait aussi à quitter le cocon familial sous peu, et cette séparation va donc lui permettre de prendre son envol. Kylian Mbappé restera de toute façon toujours très proche de ses parents, son père s’occupant du volet sportif et sa mère étant en charge de la communication et de sa fondation caritative. A moins que là aussi, l’attaquant du PSG décide de reprendre sa carrière sportive et son image en mains, surtout si la cohabitation devait devenir difficile entre son père et sa mère dans les prochains mois.

Car comme le montrait L'Equipe dans le cadre de son interview de Kylian Mbappé, le clan Mbappé joue un rôle énorme dans la carrière du joueur, même si Maitre Delphine Verheyden, avocate qui travaille notamment avec des stars du sport, dont Teddy Riner, s'occupe, elle, de l'aspect marketing et de l'image du footballeur du Paris Saint-Germain et de l'Equipe de France, ayant depuis 2016 une place très importante dans tout ce qui touche à la carrière de l'attaquant tricolore.