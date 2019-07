PSG : Mbappé demande au Qatar de garder Neymar à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Neymar a officiellement demandé aux dirigeants du Paris Saint-Germain de lui accorder un bon de sortie lors de ce mercato, et Leonardo a confirmé qu'avec l'accord du Qatar, il avait répondu positivement à ce souhait émis par la star brésilienne du PSG. Oui, mais voilà, pour l'instant le Paris SG affirme n'avoir aucune offre sérieuse pour Neymar, ce qui rend donc son départ impossible. Du côté des joueurs parisiens, c'est le silence radio sur ce sujet forcément extrêmement sensible, ou alors ce sont des positions diplomatiques, à l'image de celles des internationaux brésiliens qui ne veulent pas se mouiller dans un sens ou dans l'autre.

Cependant, selon Le Parisien, un joueur est déjà monté au créneau auprès des plus hauts dirigeants du Paris Saint-Germain, et il s'agit de Kylian Mbappé. Alors qu'il se chuchote que du côté de l'Émir du Qatar on veut désormais tout miser sur le joueur français, y compris en lui versant le salaire record de 50ME par an en échange d'une prolongation jusqu'en 2025, le Champion du monde aurait lui demandé à ce que le PSG fasse tout pour essayer de garder Neymar lors de ce mercato. Une version qui met un terme aux rumeurs sur le sens réel des propos Kylian Mbappé lors des trophées UNFP, certains ayant pensé ce soir-là que l'attaquant français voulait se voir confier le rôle de patron du PSG sur le terrain au détriment de Neymar. A priori, ce n'est pas le cas.