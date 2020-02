PSG : Mbappé déclenche une polémique, Kimpembe le félicite

Dans : PSG.

Buteur face à Montpellier samedi après-midi au Parc des Princes (5-0), Kylian Mbappé n’a toutefois pas apprécié d’être remplacé par Mauro Icardi à la 70e minute.

Et pour cause, le Français a clairement manifesté son mécontentement auprès de Thomas Tuchel, s’expliquant avec le coach allemand durant de longues secondes. Une polémique dont le PSG se serait bien passé. « Ce qu’il a fait n’est pas bien car ça ouvre une discussion et des sujets qui sont une distraction de notre état d'esprit, parce que cette équipe-là montre tous ensemble, avec Kylian, un état d'esprit très professionnel et très concentré. Ce sujet-là donne toujours un peu l'impression que ce n'est pas le cas et c'est dommage » pestait le coach du PSG après la rencontre.

Capitaine de Paris face à Montpellier samedi, Presnel Kimpembe était beaucoup moins sévère que son entraîneur à l’égard de Kylian Mbappé. « On connaît tous Kylian. Voilà, c’est un grand compétiteur, et je pense que c’est bien qu’il sorte énervé plutôt qu’avec le sourire » a commenté Presnel Kimpembe, absolument pas sur la même longueur d’ondes que Thomas Tuchel au moment de commenter le petit coup de sang de Kylian Mbappé, avant de poursuivre. « Cela montre l’envie qu’il a de rester sur le terrain et l’envie qu’il a de vouloir mettre des buts ». Heureusement, la soirée a également apporté son lot de bonnes nouvelles. La forme étincelante de Neymar en est une. « C’est le Neymar qu’on aime voir, c’est le Neymar que les supporters et le club aiment voir, donc voilà, on a juste à rester les grands yeux ouverts et à profiter de lui sur le terrain » a ajouté Presnel Kimpembe, bien conscient que le Paris Saint-Germain aura besoin d’un duo Mbappé-Neymar au top de sa forme afin d’espérer un bel exploit en Ligue des Champions cette saison.