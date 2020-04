PSG : Mbappé condamné à 2 ans ferme par le Qatar

Dans : PSG.

Lié jusqu'en 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait été prévenu que même s'il ne prolonge pas, il ira au bout de son contrat.

Nul ne sait comment va évoluer le marché des transferts, même si nombreux sont ceux qui pensent que l’ère des prix astronomiques est terminée. Alors, la possibilité de voir un club payer 300ME pour s’offrir Kylian Mbappé s’est éloignée probablement pour de très longues années. De quoi forcément pousser le Paris Saint-Germain à réfléchir sur l’avenir de la star française, ce dernier ayant encore deux ans de contrat avec le club de la capitale. Tandis que le Real Madrid semble vouloir avancer plus rapidement que prévu, mais avec une offre financière moindre, dans le dossier de Kylian Mbappé, AS affirme ce mercredi que cependant les Merengue ont compris que le dossier du champion du monde parisien était probablement impossible à concrétiser au prochain mercato, et même probablement dans un an.

Si les dossiers Neymar et Kylian Mbappé sont pilotés depuis le Qatar, l’Emir étant le décideur ultime pour les deux stars, c’est Leonardo qui a pris position dans le dossier du joueur français. Le quotidien sportif espagnol affirme que le clan Mbappé aurait été informé par le directeur sportif du PSG que s’il refusait l’énorme offre de renouvellement proposée par Doha, alors il restera à Paris jusqu’en 2022, date de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. « Le Real Madrid a été informé de cette position de Leonardo dans le dossier Mbappé, mais Florentino Perez pense qu’il s’agit juste d’un moyen de pression exercé par le PSG sur Kylian Mbappé afin qu’il renouvelle », explique Sergio Santos Choas, journaliste pour AS, qui rappelle que le club français n’a jamais cédé à ses joueurs lorsque ces derniers ont voulu aller au bras de fer. Il faut tout de même savoir quelle sera la valeur financière réelle de Kylian Mbappé dans ce mercato version post-Covid19, car on imagine tout de même mal voir l'attaquant tricolore du Paris SG partir pour zéro euro en 2022.