PSG : Mbappé bientôt trop grand pour Paris, la réflexion de Sévérac

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Sans Neymar ni Edinson Cavani blessés, Kylian Mbappé a parfaitement assumé son statut face à Manchester United (0-2) mardi.

L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas été omniprésent dans ce huitième de finale aller, mais il a assuré l’essentiel en quittant la pelouse avec un but inscrit. Sa 14e réalisation en Ligue des Champions depuis le début de sa jeune carrière. A ce rythme, l’international français pourrait rejoindre les meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, à condition d’évoluer dans la bonne équipe… Mbappé doit-il rejoindre un club du calibre du Real Madrid ? Dominique Sévérac n’en est pas si sûr.

« On l’aurait presque oublié. Parmi tout ce qu’il accomplit de bien, il y a aussi cette myriade de buts, dont 14 en 24 matchs de Ligue des Champions. (…) A 20 ans, le gotha mondial des buteurs de la Ligue des Champions n’avait pas atteint ces sommets, a souligné le journaliste du Parisien. Le football ne se résume pas à des statistiques, mais la précocité du Parisien en Coupe d’Europe rappelle une nouvelle fois son statut de joueur hors-norme et ajoute à son aura, au parfum de légende naissante qui escorte chacun de ses pas. »

Ce classement dominé par le Real

« Mbappé est donc en avance sur Karim Benzema, devenu mercredi soir quatrième meilleur buteur de l’épreuve phare en Europe (60 buts). Mais pour durer, au-delà d’une part de chance qui permet d’éviter une blessure par exemple, il faut choisir le bon club, a prévenu notre confrère. Quatre des cinq plus grands buteurs de l’histoire de la C1 ont évolué ou évoluent au Real Madrid : Cristiano Ronaldo, Raul, Benzema et van Nistelrooy donc. »

« (…) Reste à savoir si le PSG peut aussi être l’endroit où ça se passe. Après une demi-finale surprise avec Monaco, il n’a pas dépassé les huitièmes de finale la saison passée. Cette saison s’annonce plus riche. Tout est réuni aujourd’hui pour que le PSG soit le club du futur, avec des talents incroyables et encore jeunes pour certains », a annoncé Dominique Sévérac, optimiste pour l’avenir européen de Paris et Mbappé.