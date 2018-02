PSG : Neymar va bientôt devoir s'incliner devant Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Transféré dans l'ombre de Neymar au Paris Saint-Germain l'été dernier, Kylian Mbappé ne tardera pas à dépasser son coéquipier brésilien, selon Luis Campos.

Tous les deux débarqués au sein du club de la capitale française durant le même mercato, Neymar et Kylian Mbappé sont forcément comparés, compte tenu qu'ils sont maintenant les joueurs les plus chers de l'histoire du football. Si pour l'instant l'attaquant brésilien, recruté pour 222 ME en provenance du Barça, domine l'ailier de 19 ans, arrivé contre un chèque de 180 ME depuis Monaco, vu que Neymar a déjà marqué 18 buts en Ligue 1 cette saison contre 9 pour Mbappé, Luis Campos estime que l'international français prendra bientôt le dessus grâce à son potentiel.

« Je crois plus en Mbappé qu’en Neymar pour l’avenir. Pourquoi ? Tout simplement parce que je connais les deux et au même âge, Mbappé est beaucoup plus fort que Neymar », a balancé, dans Team Duga, le conseiller sportif du LOSC, qui est donc « 100 % d’accord » avec Christophe Dugarry sur un joueur qu'il a observé de près quand il était à Monaco. Ce qui signifie donc que Mbappé pourrait s'offrir le Ballon d'Or en lieu et place de Neymar et ainsi devenir le meilleur joueur du monde dans les années à venir. Un rêve pour le PSG...