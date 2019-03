PSG : Mbappé aurait pu être un seigneur avec ce geste de classe

Dans : PSG, Ligue 1.

Homme du match face à l’Olympique de Marseille, Angel Di Maria a mis au supplice la défense adverse en marquant deux buts tout en réalisant une passe décisive.

Il aurait même pu entrer dans l’histoire de ce Classique avec un triplé. Mais, malgré les demandes timides du Parc des Princes et celles un peu plus insistantes du joueur argentin, Kylian Mbappé ne lui a pas laissé le soin de tirer le pénalty en toute fin de rencontre. Le champion du monde a pris ses responsabilités en l’absence de Neymar, et s’il a manqué sa tentative, c’est surtout le fait qu’il n’ait pas fait ce cadeau à son coéquipier qui a interpellé Jérôme Alonzo. Pour celui qui fut gardien de l’OM et du PSG, le Français serait sorti grandi par ce geste pour rendre hommage au superbe match de Di Maria.

« Je trouve que la symbolique aurait été forte de laisser le penalty à Di Maria. Il aurait eu tellement plus à gagner en lui offrant ce triplé, lui qui a fait un match super. C’est son pote et il lui a sorti une grosse épine du pied face à Marseille. Des buts, Mbappé il va en mettre des centaines. Il sera meilleur buteur, c’est sûr, il sera champion et le match est fini. Pour toutes ces raisons, j’aurais aimé un petit geste de classe. En plus, jamais dans un PSG-OM, un joueur n’avait fait un triplé », a souligné le consultant de La Chaine L’Equipe, pour qui Mbappé aurait pu laisser son coéquipier être la star du soir. Ce n’est pas un penaltygate, puisque Mbappé était désigné le tireur pour ce match et qu’il a ainsi fait valoir son droit, mais l’international français s’est tout de même pris quelques réflexions à ce sujet par les supporters du PSG. Ce qu’il a d’ailleurs moyennement digéré sur les réseaux sociaux.