PSG : Mbappé au Real pour 100 ME, l'Espagne fantasme

Dans : PSG.

A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG et signer au Real Madrid cet été.

Le feuilleton sur l’avenir de Kylian Mbappé n’a pas encore donné son épilogue, mais en Espagne, on est persuadé que la star des Bleus deviendra cet été un joueur du Real Madrid. Après la finale de la Coupe de France remportée par le PSG aux dépens de Monaco (2-0), Kylian Mbappé a de nouveau botté en touche lorsqu’une question lui a été posée au sujet de son avenir. C’est parce que son départ est quasiment acté selon Josep María Pedrerol, le célèbre présentateur de l’émission El Chiringuito. Un accord serait en passe d’être trouvé entre le Real Madrid et le PSG pour un transfert invraisemblablement bas estimé à 100 ME.

« Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, va officialiser la signature de Kylian Mbappé dans un ou deux mois pour environ 100 ME. Kylian Mbappé expliquera dans le respect et avec beaucoup d’élégance les raisons de son départ du PSG. L’Emir du Qatar a mis un prix de départ pour Kylian Mbappé et le Real Madrid le paiera, mais ce ne sera pas beaucoup plus de 100 ME. Mbappé a déjà dit oui au Real Madrid et si à la surprise générale, Paris fait tout capoter, alors Kylian Mbappé rejoindra le Real librement en 2022. Les relations entre Madrid et le PSG sont bonnes, en particulier entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez » a lancé le journaliste, précisant ensuite que l’attaquant du Paris SG espérait de tout cœur que Zinedine Zidane soit toujours l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Impossible pour Florentino Pérez de le garantir à l’ancien Monégasque dans la mesure où le départ de « ZZ » semblait quasiment acté. Pour le remplacer, les noms de Raul et de Massimiliano Allegri reviennent en Espagne.