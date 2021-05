Real Madrid : Mbappé s’invite à un meeting au sommet

Dans : Liga.

Supplié de rester par Florentino Pérez, Zinedine Zidane est en position de force pour avoir qui il veut au mercato. Même Kylian Mbappé ?

Inversion totale des rôles au Real Madrid en cette fin de saison. Au moment où la situation allait mal, avec le risque impensable de voir le club merengue se faire sortir de la Ligue des Champions lors des poules, Zinedine Zidane avait été menacé d’être éjecté si les résultats ne s’amélioraient pas. Comme souvent, le technicien français a réussi à redresser la barre, même si cela ne s’est pas concrétisé par une place en finale de la Ligue des Champions, et pourrait aussi déboucher sur un échec en Liga le week-end prochain. Mais le vestiaire est toujours uni, et Florentino Pérez se rend compte qu’il ne trouvera pas aussi facilement un entraineur de ce calibre, aussi performant sur la durée et apprécié par son groupe. Résultat, alors que Zidane se dirige vers la sortie même s’il refuse de le confirmer en cette fin de saison, le président de la Maison Blanche est encore persuadé de pouvoir changer la tendance.

Le média local Defensa Central annonce une réunion au sommet entre l’entraineur et le président du Real Madrid en début de semaine prochaine, avec l’objectif d’inciter Zizou à continuer l’aventure dans la capitale espagnole. L’idée de Florentino Pérez sera de rappeler au technicien français qu’il a encore un an de contrat, et des objectifs à mener à bien avec une équipe qui sera grandement renouvelée cet été. Est-ce la fameuse « fin de cycle » que Zidane avait déjà évoqué pour expliquer son départ en 2018 ? Le président du Real Madrid espère au contraire convaincre son coach de continuer l’aventure, notamment avec l’arrivée de nouveaux éléments. Et si, d’un côté comme de l’autre, le dossier Kylian Mbappé pouvait tout changer ? L’attaquant du PSG est dit très tenté par l’idée de rejoindre le Real, mais encore plus si Zinedine Zidane est aux commandes. Et le gabarit d’une telle recrue aurait aussi, dans l’autre sens, de quoi donner envie au « Francés » de rester au moins un an de plus chez les Merengue.