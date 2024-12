Le PSG se jette sur un crack argentin à 45 ME

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A l’affût sur le marché des jeunes talents prometteurs, le Paris Saint-Germain a repéré un crack en Argentine. Comme de nombreux cadors européens, le club de la capitale suit attentivement le milieu offensif de River Plate Franco Mastantuono. Une offre concrète pourrait être transmise cet hiver.

Malgré les critiques, le Paris Saint-Germain croit fermement en son projet. Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi a subi trop d’échecs en s’appuyant essentiellement sur des stars. C’est donc avec un effectif rajeuni et moins bling-bling que les Parisiens espèrent atteindre les sommets dans quelques années, quitte à passer par des moments compliqués dans un premier temps. Cet hiver, la direction francilienne ne devrait pas changer ses plans. Elle pourrait de nouveau miser sur un jeune talent totalement inexpérimenté au plus haut niveau.

De la concurrence pour le PSG

La presse argentine place effectivement le Paris Saint-Germain sur les traces de Franco Mastantuono (17 ans). Le milieu offensif de River Plate a tapé dans l’œil du champion de France en titre. Et pour cause, l’Argentin est déjà considéré comme l’un des jeunes les plus prometteurs en Amérique du Sud. Ce n’est pas un hasard si de nombreux cadors européens le suivent depuis plusieurs mois. On a notamment cité le FC Barcelone, Chelsea, Arsenal, Manchester City et surtout le Real Madrid parmi ses courtisans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Franco Mastantuono (@franco.mastantuono)

Franco Mastantuono était même annoncé tout proche de la Maison Blanche cet été, avant le démenti du président de River Plate. Il est vrai que l’on imagine mal Franco Mastantuono tenter le pari dans la capitale espagnole où les jeunes Endrick et Arda Güler ont beaucoup de mal à obtenir du temps de jeu. Peut-être un avantage pour le Paris Saint-Germain qui, d'après le média River Noticias, pourrait transmettre une offre concrète cet hiver. A noter que l’international U20 argentin est lié à River Plate jusqu’en décembre 2026, via un contrat contenant une clause libératoire à 45 millions d’euros.